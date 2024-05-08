مش هتشتريها تاني من برا.. طريقة تحضير فراخ كنتاكي في البيت اعمليها لأطفالك وغذيهم

من أشهر وألذ الوجبات شهرة في العالم هي بروستد الدجاج أو ما تسمى فراخ كنتاكي، حيث أن هذه الطريقة يعشقها جميع الأطفال والكبار، ولذلك تسعى الأمهات لكي تتعرف على طريقة تحضير فراخ كنتاكي في البيت بطريقة مقرمشة، وهذا ما سوف نقوم بتوضيحه بشكل مفصل.

طريقة تحضير فراخ كنتاكي في البيت

يمكن تجهيز دجاج بنكهة كنتاكي بواسطة خلطة فريدة عبارة عن توابل مختلفة، وفيما يلي سوف نتعرف على خلطة بروستد دجاج بمكونات بسيطة وخطوات سهلة، تتمثل فيما يلي:

دجاجة كاملة بوزن كيلو ونصف تقريبًا.

مياه بمقدار ثلاثة أرباع كوب.

دقيق بمقدار كوب وربع.

حليب سائل بمقدار كوب ونصف.

بيكنج بودر بمقدار ملعقة حجم كبير.

نشا بمقدار ملعقتين ونصف حجم كبير.

ثوم بودر بمقدار ملعقة ونصف حجم كبير.

كركم بمقدار ملعقة ونصف حجم كبير.

بصل بودر بمقدار ملعقة ونصف حجم كبير.

بابريكا بمقدار ملعقة ونصف حجم كبير.

كاري بمقدار ملعقة ونصف حجم كبير.

ملح بمقدار ملعقة حجم صغير.

فلفل أسود بمقدار نصف

ملعقة حجم صغير.

طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش 2024

لكي يتم تحضير دجاج الكنتاكي في المنزل، يمكنك إتباع الخطوات التالية: