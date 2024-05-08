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مش هتشتريها تاني من برا.. طريقة تحضير فراخ كنتاكي في البيت اعمليها لأطفالك وغذيهم
من أشهر وألذ الوجبات شهرة في العالم هي بروستد الدجاج أو ما تسمى فراخ كنتاكي، حيث أن هذه الطريقة يعشقها جميع الأطفال والكبار، ولذلك تسعى الأمهات لكي تتعرف على طريقة تحضير فراخ كنتاكي في البيت بطريقة مقرمشة، وهذا ما سوف نقوم بتوضيحه بشكل مفصل.
طريقة تحضير فراخ كنتاكي في البيت
يمكن تجهيز دجاج بنكهة كنتاكي بواسطة خلطة فريدة عبارة عن توابل مختلفة، وفيما يلي سوف نتعرف على خلطة بروستد دجاج بمكونات بسيطة وخطوات سهلة، تتمثل فيما يلي:
- دجاجة كاملة بوزن كيلو ونصف تقريبًا.
- مياه بمقدار ثلاثة أرباع كوب.
- دقيق بمقدار كوب وربع.
- حليب سائل بمقدار كوب ونصف.
- بيكنج بودر بمقدار ملعقة حجم كبير.
- نشا بمقدار ملعقتين ونصف حجم كبير.
- ثوم بودر بمقدار ملعقة ونصف حجم كبير.
- كركم بمقدار ملعقة ونصف حجم كبير.
- بصل بودر بمقدار ملعقة ونصف حجم كبير.
- بابريكا بمقدار ملعقة ونصف حجم كبير.
- كاري بمقدار ملعقة ونصف حجم كبير.
- ملح بمقدار ملعقة حجم صغير.
- فلفل أسود بمقدار نصف
- ملعقة حجم صغير.
طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش 2024
لكي يتم تحضير دجاج الكنتاكي في المنزل، يمكنك إتباع الخطوات التالية:
- قم أولاً بتنظيف الدجاج جيداً وغسلها باستخدام الليمون والملح لإزالة أي روائح كريهة.
- يتم تقسيم الدجاجة إلى عدة جزئيات وتوضع في طبق أو إناء عميق.
- بعد ذلك يتم نقع أجزاء الدجاج بالملح والحليب لمدة تصل إلى اثنتي عشرة ساعة حتى تمتص طعم الملح والحليب جيدًا.
- يُخلط في وعاء كمية مناسبة من الطحين مع نصف كمية البهارات المحددة، بعدها يُضاف القدر اللازم من الماء وتمزج جميع المكونات معًا.
- تُخرج قطع الدجاج من مزيج التتبيلة وتوضع في خلطة من الطحين والبهارات لتغطيتها بالكامل.
- بعد ذلك يتم مزج مسحوق الخبز مع الكورن ستارش وما تبقى من المحسنات الطعام إلى جانب كمية الطحين، وبعد ذلك يتم مزجها معًا.
- يتم استخراج قطع الدجاج من مزيج الماء والطحين والبهارات، ثم يتم تغميسها في مزيج آخر مكوّن من الطحين والنشا والتوابل حتى يتم تغليفها بالكامل.
- تُحمّر قطع الدجاج في زيت كثير وساخن على حرارة معتدلة حتى تستوي بالكامل وتكتسب القطع لوناً ذهبياً مقرمشاً.