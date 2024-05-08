غذي أطفالك وابسطيهم.. طريقة تحضير النوتيلا في المنزل بخطوات بسيطة وغير مكلفة 2024

تعتبر النوتيلا من أشهى أنواع الشوكولاتة وأكثرها شعبية، وتتميز بالقوام السائل، والكثير من الأشخاص، وبصفة خاصة الأطفال يفضلونها عن باقية أنواع الشيكولاتات، ولذلك يتم استخدامها بشكل رئيسي في تحضير الساندويتشات نظرًا لمذاقها الفريد والممتاز الناجم عن إضافة البندق والحليب إلى الشوكولاتة، ونظرًا لإرتفاع أسعارها في المتاجر، سوق نتعرف فيما يلي على طريقة تحضير النوتيلا في المنزل بخطوات بسيطة.

طريقة تحضير النوتيلا في المنزل

نظراً لإرتفاع أسعار النوتيلا في الاسواق ارتفاعاً مؤخراً، يتساءل الكثير من السيدات كيفية صناعة النوتيلا بأنفسهن في البيوت، وبالرغم ظن أن بعض النساء اعتقدن أن الأمر يتطلب مكونات عدة ومصاريف باهظة، إلا انها تحتاج إلى مكونات بسيطة، تتمثل فيما يلي:

كوب من السكر الناعم

كوب من الكاكاو المحلي

¾ كوب حليب سائل

كيسان نسكافيه بنكهة البندق

كوب من الزيت النباتي

خطوات عمل النوتيلا في البيت

يمكنك إتباع الخطوات الموضحة أدناه بالتسلسل لكي تحصلي على نتيجة مثالية وتستمتعي بطعم نوتيلا محضر في المنزل يشابه ذلك الطعم المميز لنوتيلا التي تصنع في الخارج، وجاءت خطوات التحضير كما يلي: