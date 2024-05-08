هل تم تبكير صرف حساب المواطن البرنامج يرد

قام برنامج حساب المواطن بالإعلان عن تبكير موعد صرف حساب المواطن لذلك الشهر ولذلك يتساءل الكثير من المواطنين عن موعد الصرف وتم الإعلان عن صدور أهلية حساب المواطن وبدأ الكثير من المواطنين في التساؤل عن طريقة الاستعلام عنها، ولذلك وفرت الوزارة طريقة من أجل الاستعلام عن أهلية حساب المواطن وذلك من خلال موقع البرنامج الرسمي.

برنامج حساب المواطن

يعتبر برنامج حساب المواطن من البرامج الهامة التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية حيث إنه يقدم دعم للمواطنين والأسر محدودة الدخل، والتي لا تمتلك مصدر آخر للدخل، ويتم إيداع دعم حساب المواطن في حساب المستفيدين في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ولكن من الممكن أن يتم تبكير الصرف إذا صادف موعد الصرف إجازة أو عطلة رسمية ويستطيع المواطنين الاستعلام عن أهلية حساب المواطن عبر موقع الوزارة الرسمي.

موعد صرف حساب المواطن الدفعة 78

قام برنامج حساب المواطن بالإعلان عن موعد صرف الدعم الخاص بالدفعة رقم 78 وهو برنامج تابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية ويتم صرف الدعم في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي ولكن سوف يتم تبكير موعد الصرف وسوف يصبح يوم الخميس 9 مايو 2024، ويستطيع المستفيدين الاستعلام عن أهلية حساب المواطن من خلال موقع الوزارة الرسمي.

كما قام برنامج حساب المواطن بالإعلان عن صدور نتائج أهلية حساب المواطن الخاصة بشهر مايو وهي الدفعة رقم 78 ويستطيع المستفيدين معرفة نتائج الأهلية عن طريق بوابة حساب المواطن الإلكترونية، وسوف يتم صرف الدفعة يوم الخميس الموافق 9 مايو لعام 2024.

طريقة استعلام نتائج الأهلية في حساب المواطن

يمكن للمواطنين الاستعلام عن نتائج أهلية حساب المواطن، ويتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: