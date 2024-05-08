«يابختك يالي هتبني» انخفاض في أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء 8 مايو 2024 في جميع المصانع

يتابع الكثير من المواطنين أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء الموافق 8 مايو 2024 بترقب وحرص شديد، وذلك نتيجة للتذبذب الحادث في الأسعار خلال الأيام السابقة، وتعتبر مواد التسليح كالحديد والأسمنت والطوب الأحمر من ضمن الأمور التي في غاية الأهمية عند الرغبة في بناء المنازل وتشيد المباني الضخمة، ووفقاً لأسعار مجلس الوزراء فإن سعر طن الحديد الاستثماري سجل 41.520 ألف جنيه.

أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء

واصلت أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء غلائها مجدداً، وذلك بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البورصة، حيث بلغ سعر طن حديد عز نحو 42.890 جنيه ليشهد ارتفاعاً عن اليوم السابق قدره 1.260 جنيه، وطبقاً للائحة الأسعار بالبورصة المصرية فإن الأسعار جاءت على النحو الآتي:

بلغ سعر طن حديد بشاي اليوم 41.100 جنيه.

شهد ثمن طن حديد السويس نحو 39.050 جنيه.

بينما وصل سعر طن حديد المراكبي 41.150 جنيه.

سجل ثمن طن حديد الجيوشي اليوم نحو 39.000 جنيه.

كذلك بلغ سعر حديد العشري نحو 37.450 جنيه.

تذبذب في أسعار الأسمنت اليوم

يعد الأسمنت واحداً من ضمن أهم عناصر مواد البناء التي لا يمكن الاستغناء عنها بأي حال من الأحوال، وبسبب تذبذب الأسعار الحادث في اليومين السابقين يهتم المواطنون في معرفة أسعارها من أجل استكمال عملية البناء، وجاءت الأسعار كالتالي: