“بقى بكام النهاردة” سعر الذهب اليوم الاربعاء 8/5/2024 في مصر للبيع والشراء

شهدت أسعار الذهب استقرارًا ملحوظًا لليوم الرابع على التوالي في سوق الصاغة، معادلاً توقعات الخبراء وتطلعات الباحثين عن الأمان المالي اليوم الأربعاء 8 مايو 2024، نقدم لكم نظرة شاملة على أسعار الذهب في السوق المصرية، مع تحليل لاتجاهات السوق ونصائح قيمة للشراء والبيع في ظل الأسعار الراهنة اليكم سعر جرام الدهب اليوم.

سعر الذهب اليوم الاربعاء 8/5 2024في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 أكثر الأعيرة تداولاً في محلات الصاغة بمصر بداية تعاملات اليوم الأربعاء 8 – 5 – 2024 نحو 3095 جنيه للبيع، و 3075 جنيهًا للشراء.

في حين بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 أغلى الأعيرة في سوق الصاغة بمصر نحو 3537.25 جنيه للبيع، و 3514.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم الأربعاء 8/5/2024

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سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم نحو 3537.25 جنيه للبيع، 3514.25 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 22

بينما سعر الذهب عيار 22 اليوم في مصر نحو 3242.5 جنيه للبيع، و3221.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

ووصل سعر الذهب عيار 21 اليوم إلى 3095 جنيه للبيع، و3075 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 اليوم في مصر نحو 2652.75 جنيه للبيع، و 2635.75

جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سعر الذهب عيار 14 اليوم في مصر بقيمة 2063.25 جنيه للبيع، و 2050 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سعر الذهب عيار 12 اليوم في مصر بقيمة 1768.5 جنيه للبيع، و1757.25 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 9

سعر الذهب عيار 9 اليوم في مصر بقيمة 1326.5 جنيه للبيع، و1317.75 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بقيمة 24760 جنيه للبيع، و24600 جنيهًا للشراء.

سعر أونصة الذهب

سعر أونصة الذهب اليوم في مصر بقيمة 2316 دولارًا للبيع، و 2315 دولارًا للشراء.