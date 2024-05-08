“بقرار من الوزارة” تغير جدول مواعيد قطع الكهرباء الجديدة لحين انتهاء فترة الامتحانات

لقد ازداد البحث في الفترة الأخيرة عن مواعيد قطع الكهرباء الجديدة وذلك بعدما تم اتخاذ قرار من قبل رئيس الوزراء بعدم قطعها من اليوم 28 أبريل حتى يوم 5 مايو وذلك حتى يتيح الفرصة للمواطنين المسيحيين من الاحتفال بأعيادهم، وذلك مع بيان بعودتها مرة أخرى بدءًا من يوم شم النسيم الذي يوافق 6 من شهر مايو، لذا تابعونا فيما يلي وتعرفوا على المواعيد الجديدة.

مواعيد قطع الكهرباء الجديدة

قامت وزارة التربية والتعليم وكذلك وزارة التعليم الفني بتقديم طلب للشركة القابضة للكهرباء بتعديل المواعيد التي تم الإعلان عنها بخصوص مواعيد قطع الكهرباء التي كانت قد أعلنت عنها أنها ستكون من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 3 عصرًا.

وقد أشادت فيه بضرورة عدم قطع الكهرباء لأكثر من ساعتين يوميًا حتى يتمكن الطلاب من مذاكرة المقررات الدراسية بكل سهولة، ولهذا تم تغيير مواعيد قطعها حتى تبدأ من الساعة 3 عصرًا حتى الساعة 7 مساءً، ويتم العمل بمواعيد قطع الكهرباء الجديدة من 8/5/2024 حتى تاريخ 20/7/2024.

تخفيف أحمال الكهرباء لمدة 74 يومًا

تتيح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة رقم 121 للاتصال بها في أي وقت من قبل المواطنين لتقديم البلاغات والشكاوى في حال إذا زادت مدة قطع الكهرباء يوميًا عن ساعتين.

تم الإعلان عن مدة تخفيف الأعمال التي تتضمنها الخطة التي تضعها وزارة الكهرباء بأنها لن تتعدى 74 يومًا، حيث أنها تبدأ من يوم 8 مايو 2024 حتى يوم 20 يوليو 2024، ولقد شددت الوزارة بشكل كبير بضرورة الالتزام بقطعها ساعتين فقط في المواعيد التي تم الإعلان عنها.

جدول تخفيف الأحمال

نوضح لكم فيما يلي المواعيد الجديدة التي أعلنت عنها وزارة الكهرباء بخصوص قطع الأخبار عبر موقعها الرسمي، وذلك كما يلي:

المجموعة الأولى: تقطع الكهرباء من الساعة 4 مساءً حتى الساعة 6 مساءً.

المجموعة الثانية: يتم قطعها من الساعة 4 مساءً حتى الساعة 6 مساءً.

المجموعة الثالثة: يتم قطع الكهرباء من الساعة 5 مساءً حتى الساعة 7 مساءً.

المجموعة الرابعة: من الساعة 5 مساءً حتى 7 مساءً.

المجموعة الخامسة: يتم قطعها من الساعة 3 عصرًا حتى الساعة 5 مساءً.

المجموعة السادسة: يتم قطعها من الساعة 3 عصرًا إلى الساعة 5 مساءً.

موعد الانتهاء من تخفيف أحمال الكهرباء

تستمر خطة تخفيف الأحمال نحو 74 يومًا، ولكن تم تغيير المواعيد وفقًا لطلب وزارة التعليم ووزارة التربية والتعليم تسهيلًا على الطلاب حتى يتم قطعها بداية من الساعة 3 عصرًا حتى الساعة 7 مساءً وذلك بدءً من يوم 8 مايو الجاري حتى يوم 20 يوليو القادم.

خطة أحمال الكهرباء والإجازات الرسمية

لقد تم الإعلان عن قرار وقف قطع الكهرباء من قبل رئيس الوزراء بداية من يوم 28 أبريل حتى 5 مايو وذلك للسماح للمواطنين المسيحيين بقضاء العيد دون انقطاع في الكهرباء ، وذلك على أن يتم استكمال خطة تخفيف الأحمال مرة أخرى بدءًا من يوم شم النسيم الذي يوافق 6 مايو لعام 2024 ميلاديًا.

ومن الجدير بالذكر أن وزارة الكهرباء قد اتخذت قرار بعدم قطع الكهرباء طوال شهر رمضان الماضي وذلك حرصًا منها على راحة ودعم المواطنين.

يرجع سبب وضع خطة تخفيف الأحمال إلى عدم وجود الوقود الكافي في محطات الكهرباء، حيث أن نسبة استهلاك الطاقة الواردة تزداد باستمرار نتيجة سوء استخدام الكهرباء من قبل البعض، وكذلك بسبب ما يحدث من حالات سرقة في بعض الأحيان.

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