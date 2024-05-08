البصل بِكَام؟.. ارتفاع جديد في أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 8/5/2024 في جميع الأسواق للمستهلك

شهدت أسعار الخضروات اليوم الأربعاء الموافق 8 مايو 2024 بعض الارتفاعات القليلة في عدة أنواع، حيث ارتفع سعر كيلو الثوم الأبيض ليسجل 55 جنيه، في حين واصلت أسعار الفاكهة داخل الأسواق استقرارها خلال اليومين السابقين، حيث بلغ سعر كيلو الموز البلدي نحو 17.50 جنيه، بينما سجل سعر كيلو العنب الأحمر سعر 50 جنيه، فلقد تحرص الوزارة على توفير جميع المنتجات بأسعار في متناول المواطن البسيط.

أسعار الخضروات اليوم في الأسواق المحلية

سجلت أسعار الخضروات اليوم الأربعاء بعض التذبذبات خلال تداولها بين المواطنين والتجار، حيث ارتفع بعض أنواع الخضار نسبياً في سوق العبور، إذ وصل سعر كيلو الثوم نحو 55 جنيه للكيلو الواحد، بينما يتراوح سعر كيلو البصل الأحمر الجديد بين 9-10 جنيهات، ووفقاً للتعاملات التي شهدها السوق اليوم جاءت الأسعار على الشكل التالي:

يتراوح سعر كيلو الطماطم في السوق بين 3.50. إلى 5 جنيهات.

سجل كيلو البطاطس سعر 15 جنيهاً.

بينما بلغ ثمن كيلو الكوسة نحو 10 جنيهات.

وصل ثمن كيلو الفاصوليا الخضراء عند 15 جنيهاً.

كذلك سجل كيلو ورق العنب البناتي 13 جنيهاً.

أيضاً شهد القلقاس ارتفاعاً ملحوظاً في سعره حيث بلغ 25 جنيه للكيلو الواحد.

وصل كيلو الملوخية الخضراء للكيلو سعر 12 جنيهاً.

يتراوح سعر كيلو الباذنجان في الأسواق بين 5-8 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم

تعتبر الفواكه والخضروات من أهم المحاصيل الزراعية التي لا يمكن الاستغناء عنها مطلقاً، حيث واصلت الفاكهة انخفاضها اليوم الأربعاء حيث بلغت الأسعار في الأسواق المحلية الآتي: