“شكو ماكو” كيفية الاستعلام عن رواتب الموظفين في العراق من خلال وزارة المالية العراقية 2024.

قامت وزارة المالية في دولة العراق بتوضيح كل ما يخص زيادة رواتب جميع الموظفين وأيضًا الأشخاص الذين يعملون بدولة العراق بحوالي 500 دينار عراقي كحد أدنى، وتتباين تلك الزيادة تبعًا للدرجة الوظيفية المتعلقة بالموظف، إذ أن الموظف الذي يكون بالدرجة الوظيفية الأولى ينال على زيادة حوالي 150%، في حين أن الموظف الذي يكون بالدرجة العاشرة ينال على زيادة بمعدل 200%، وبعد تنفيذ تلك الزيادات صار الجدول الخاص برواتب الموظفين كما يلي.

سلم رواتب الموظفين في العراق 2024

صار مرتب الموظف بالدرجة الأولى حوالي مليون ومئة ألف دينار عراقي.

كذلك ان المرتب الذي يكون بالدرجة الوظيفية الثامنة يكون حوالي 819 الف دينار عراقي.

هذا بجانب أن الموظف الذي يكون بالدرجة الوظيفية التاسعة يحصل على حوالي 727500 دينار عراقي.

كذلك أن الموظف الذي يكون بالدرجة العاشرة ينال على 650 ألف دينار عراقي.

الاستعلام عن رواتب الموظفين في العراق

حتى يتمكن الموظف والمواطن العراقي من معرفة قيمة الزيادة الخاصة به قامت وزارة المالية العراقية بشرح كيفية التسجيل للاستعلام عن طريق بعض النقاط وهي كالآتي:

اولا: الدخول الى المنصة الإلكترونية الخاصة بوزارة المالية العراقية .

ثانيا: تسجيل الدخول عن طريق كتابة اسم المستلم ورقم الهوية الوطنية الخاصة به.

ثالثا: اختيار الخانة الخاصة بالخدمات الالكترونية.

رابعا: اختيار من القائمة الرئيسية إلاستعلام عن الرواتب ومن ثم كتابة كافة التفاصيل الخاصة به في أماكنها الصحيحة بعد ذلك الضغط على إرسال

خامساً: سوف تظهر كافة تفاصيل الزيادة الخاصة بالموظف.

موعد صرف رواتب الموظفين في العراق

صرحت وزارة المالية العراقية أن يتم توزيع الرواتب للموظفين في الأول من كل شهر ما لم يتوافق ذلك مع عطلة رسمية في البلاد وتتابع الوزارة توزيع كل ما يترتب من مستحقات مالية للعاملين في الهيئات والمؤسسات الحكومية متضمنةً الزيادات التي تم إقرارها حديثًا.