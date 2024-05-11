شوف وصلت لكام .. اسعار الجمال والعجول البقري الصغيرة بمناسبة عيد الاضحي 2024 بعد التراجع

اسعار الجمال والعجول البقري الصغيرة بمناسبة عيد الاضحي 2024، يعتبر محل اهتمام كبير بالنسبة للكثير من الأفراد خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك لعام 2024، يسعى العديد من الأشخاص إلى معرفة أسعار العجول في الأسواق المختلف، وفي هذا المقال سنلقي نظرة عامة على تلك الأسعار والاتجاهات المتوقعة أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر على سعر العجول هي العرض والطلب في السوق المحلي، ففي مواسم الأعياد مثل عيد الأضحى يزداد الطلب على العجول لأغراض الذبح، مما قد يؤدي إلى زيادة في الأسعار كما يمكن أن تتأثر الأسعار أيضا بعوامل مثل العمر والوزن والسلالة وحالة السوق العالمية.

اسعار الجمال والعجول البقري الصغيرة بمناسبة عيد الاضحي 2024

سجلت أسعار اللحوم تراجعا ملحوظا خلال الأيام القليلة الماضية، حيث شهد سعر الكيلو الواحد انخفاضا بقيمة 30 جنيها، حيث بلغ سعر الكيلو الواحد 140 جنيها في الأسواق خلال الأسبوع الحالي مقارنة بسعر يبلغ 170 جنيها في الفترة السابقة تم تسجيل تغيرات في أسعار اللحوم حيث جاءت الأسعار كالتالي:

سجلت أسعار اللحم البقري كبير السن حوالي 120 جنيها للكيلو.

بالنسبة للحم البقري صغير السن فقد تراوحت الأسعار بين 140 و150 جنيها.

أما بالنسبة للحم البتلو، فقد كانت أعلى أسعار اللحوم حيث سجلت حوالي 250 جنيها للكيلو.

أسعار العجول البقري

ارتفعت أسعار العجول البقرية نسبيا في الفترة الأخيرة ويرجع ذلك إلى عدة عوامل منها الطلب المتزايد على اللحوم الحمراء وتكلفة تربية العجول والمصاريف الإضافية المرتبطة بها تلك العوامل تؤثر بشكل مباشر على تحديد الأسعار في الأسواق، تم تسجيل تغيرات في أسعار العجول البقرية حيث جاءت الأسعار كالتالي: