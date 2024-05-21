LINK👈 رابط تقديم طلب للتصالح على النت لمخالفات البناء حسب الشروط الواردة في اللائحة

رابط تقديم طلب للتصالح على النت تشهد المراكز التكنولوجية في جميع الأحياء المختلفة والمراكز والمدن في كافة محافظات جمهورية مصر العربية وكان كبير وتكدس من جانب المواطنين المصريين الذين يرغبون في تقديم طلب التصالح على البناء بشكل إلكتروني عبر شبكة الإنترنت قبل نهاية الفترة المحددة من جهة الحكومة المصرية، ومن الممكن لجميع المواطنين الذين يرغبون في التصالح على المخالفات الخاصة بهم إكمال كافة الإجراءات بشكل إلكتروني دون اللجوء إلى الذهاب إلى الأحياء من خلال بوابة المحليات.

رابط تقديم طلب للتصالح على النت

يتساءل الكثير من الأشخاص في جمهورية مصر العربية في الوقت الحالي عن رابط تقديم طلب للتصالح على النت، حيث يرغبون في معرفة الرابط المحدد المخصص لتقديم طلبات التصالح عبر شبكة الإنترنت، وكان الرد على هؤلاء الأشخاص كالتالي:

في الخطوة الأولى يجب الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ببوابة خدمات محليات.

في الخطوة التي تلي ذلك لابد من إنشاء حساب ليتم التقديم على خدمات البوابة ثم قم بالنقر على مستخدم جديد.

بعد ذلك يتم اختيار نوع الحساب والعميل ” مواطن- شركة “.

لابد من تعبئة كافة بيانات الحساب ( حساب المواطن، الاسم بالكامل، الرقم القومي، رقم الهاتف، العنوان، حساب الشركة، بطاقة ضريبية جزء أول وثاني وثالث، السجل التجاري ).

يتم بعدها إرسال كود التفعيل على رقم الهاتف.

يجب إدخال كود التفعيل ثم النقر على زر تسجيل الدخول.

اختيار نوع الحساب.

كتابة كافة بيانات الدخول طبقا لنوع الحساب.

الضغط على زر أنا لست برنامج روبوت.

بعدها يتم الحصول على كود تأكيد، يجب كتابته ليتم تسجيل كلمة مرور جديدة.

شروط التصالح في مخالفات البناء

هناك بعض الشروط والأحكام التي يتم تحديدها ليتم تقديم طلب التصالح على مخالفات البناء، وهذه الشروط تتمثل جميعها في النقاط التالية: