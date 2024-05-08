«تسريبات لازم تعرفهم قبل الامتحان» شكل ومواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024 لجميع المواد عملي وادبي

كشفت وزارة التربية والتعليم شكل ومواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024 خلال الأيام الماضية، حيث قامت جميع المديريات التعليمية بكافة أنحاء الجمهورية برفع حالة التأهب والاستعداد التام بشأن تنظيم اللجان من أجل انعقاد الاختبارات بها، ومن المفترض أن يخوض طلاب الشهادة الثانوية الاختبارات بداية من شهر يونيو المقبل، وأكدت الوزارة على أن الأسئلة ستكون بمستوى الطالب المتوسط ما عدا البعض منها.

شكل ومواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024

أوضحت الجهات المختصة شكل ومواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024 من أجل طمأنة الطلاب، حيث يحرص الجميع على تخفيف التوتر والقلق عن كاهلهم، لذلك أعلنت الوزارة أن الأسئلة سيتم اختيارها بعناية شديدة من بنوك الأسئلة، وأضافت أن البعض منها سيكون مختلف بحيث يتم قياس مستوى الطالب وتحديد مهاراته العقلية والفكرية، ولقد تأتي الأسئلة على هذا النحو:

بنسبة 30% ستكون أسئلة نمطية وعقلية بسيطية في مستوى الطالب الضعيف.

بنسبة 70% ستكون بمستوى الطالب المتوسط والأعلى منه.

تفاصيل ورقة أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024

حرصاً على مستقبل أبناء الوطن المصري وبهدف مساعدته في تحقيق حلمه، ومن أجل بناء الوطن بأيدي شباب الغد قامت الوزارة بالتشديد على كل المسؤولين والتأكد من ضمان سير الاختبارات في نمط هادئ وخالي من الشكاوى والتوتر، لذا قامت بالإعلان عن تفاصيل أسئلة الشهادة الثانوية العامة 2024، وجاء ذلك على الشكل التالي: