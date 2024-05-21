الفيزا مليانة الشهر الجاي..علاوة جديدة لأصحاب المعاشات بداية من شهر يونيو من التضامن الاجتماعي والتأمينات..حقيقة أم شائعة؟

علاء محمد تاريخ النشر
الفيزا مليانة الشهر الجاي..علاوة جديدة لأصحاب المعاشات بداية من شهر يونيو من التضامن الاجتماعي والتأمينات..حقيقة أم شائعة؟
علاوة جديدة لأصحاب المعاشات

علاوة جديدة لأصحاب المعاشات بدأت وزارة التضامن الاجتماعي في جمهورية مصر العربية في صرف المعاشات الخاصة بشهر مايو الجاري لعام 2024 يوم الأربعاء الموافق يوم 8 من الشهر، بزيادة تصل إلى 15% للشهر الثالث على التوالي، وذلك تنفيذا للتوجيهات التي تم توضحيها من قبل رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات، ضمن تنفيذ مجموعة من الإجراءات الخاصة بالحماية الاجتماعية للعائلات محدودة الدخل.

علاوة جديدة لأصحاب المعاشات

يتساءل الكثير من المواطنين المصريين في جمهورية مصر العربية وخاصة فئة كبار السن عن حقيقة خبر صرف علاوة جديدة لأصحاب المعاشات، وهل هذا الخبر صحيح أم لا، وكان الرد على هؤلاء الأشخاص من قبل وزارة التضامن الاجتماعي كالتالي:

  • بدأت بالفعل صرف المعاشات الخاصة بشهر مايو الجاري من يوم 1 الذي كان يوافق يوم الأربعاء.
  • كما أمر رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات أثناء الأشهر الماضية، وذلك بهدف مساعدة أصحاب المعاشات مسايرة ظروف الحياة في الوقت الحالي.
  • وجاءت نسبة الزيادة 15% طبقا لقيمتها.
علاوة جديدة لأصحاب المعاشات
علاوة جديدة لأصحاب المعاشات

خطوات تسجيل الدخول للاستعلام عن معاشات مايو 2024

هناك مجموعة من الخطوات اللازمة والضرورية التي يجب اتباعها من قبل المواطنين الذين يرغبون في الاستعلام عن المعاشات الخاصة بشهر مايو الجاري، حيث تتيح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الدخول عبر الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بها وتسجيل الدخول للاستعلام عن كل ما يرتبط بصرف المعاشات من قيمتها بعد الزيادة الجديدة وأماكن الصرف، وتتمثل خطوات تسجيل الدخول للاستعلام عن المعاشات في التالي:

خطوات تسجيل الدخول للاستعلام عن معاشات مايو 2024 
خطوات تسجيل الدخول للاستعلام عن معاشات مايو 2024
  • في الخطوة الأولى يجب تسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات.
  • في الخطوة التي تلي ذلك يجب النقر على زر الإستعلام عن المعاشات.
  • بعد ذلك لابد من كتابة كافة البيانات المرتبطة بصاحب المعاش، والتي تتمثل في الرقم القومي، والاسم ورقم الهاتف المحمول وغيرها من البيانات الأخرى.
  • ثم الضغط على كلمة الاستعلام.
  • بعدها سوف تظهر جميع البيانات المرتبطة بصاحب المعاش.
  • في الخطوة الأخيرة يمكنك بكل سهولة الاستعلام عن معاشات شهر مايو 2024.
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علاء محمد

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