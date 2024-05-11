العد التنازلي.. جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 جميع المحافظات

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024، في إطار التحضيرات لعقد امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 الدور الأول، بدأ العد التنازلي لانطلاق هذه الامتحانات في جميع المحافظات المصرية سواء كانت للشعب العلمية أو الأدبية، ويسعى البديل إلى تقديم خدمة شاملة لزوارها من خلال توفير المعلومات والمواعيد المتعلقة بامتحانات الثانوية الأزهرية 2024، وتأتي هذه الخطوة ضمن سياق خدمي يهدف إلى دعم ومساندة الطلاب وأولياء الأمور في مرحلة الامتحانات وتوفير المعلومات اللازمة لتسهيل العملية التعليمية.

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 للشعبة العلمية قد تم الإعلان عنه وفيما يلي التواريخ المحددة لكل امتحان:

يوم السبت 1 يونيو 2024 امتحان الفقه والحديث.

يوم الإثنين 3 يونيو 2024 امتحان القرآن الكريم.

يوم الأربعاء 5 يونيو 2024 امتحان الجبر والهندسة الفراغية.

يوم السبت 8 يونيو 2024 امتحان اللغة الأجنبية.

يوم الإثنين 10 يونيو 2024 امتحان الاستاتيكا.

يوم الأربعاء 12 يونيو 2024 امتحان الأدب والنصوص.

يوم السبت 22 يونيو 2024 امتحان الفيزياء.

يوم الإثنين 24 يونيو 2024 امتحان التوحيد.

يوم الأربعاء 26 يونيو 2024 امتحان النحو.

يوم السبت 29 يونيو 2024 امتحان الأحياء.

يوم الإثنين 1 يوليو 2024 امتحان التوحيد.

يوم الخميس 6 يوليو 2024 امتحان اللغة الأجنبية الثانية.

يوم الإثنين 1 يوليو 2024 امتحان البلاغة.

يوم الأربعاء 3 يوليو 2024 امتحان التفاضل والتكامل.

يوم السبت 6 يوليو 2024 امتحان الديناميكا.

يوم الأربعاء 10 يوليو 2024 امتحان الكيمياء.

يوم السبت 13 يوليو 2024 امتحان الصرف.

يوم الإثنين 15 يوليو 2024 امتحان التفسير.

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 للأدبي

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية للشعبة الأدبية لعام 2024 قد أعلن عنه وفيما يلي تفاصيل مواعيد كل امتحان:

يوم الأحد 2 يونيو 2024 امتحان الفقه والإنشاء.

يوم الثلاثاء 4 يونيو 2024 امتحان القرآن الكريم.

يوم الخميس 6 يونيو 2024 امتحان البلاغة.

يوم الأحد 9 يونيو 2024 امتحان الجغرافيا.

يوم الثلاثاء 11 يونيو 2024 امتحان النحو.

يوم الخميس 13 يونيو 2024 امتحان الحديث.

يوم الأحد 23 يونيو 2024 امتحان التاريخ.

يوم الثلاثاء 25 يونيو 2024 امتحان الفلسفة والمنطق.

يوم الخميس 27 يونيو 2024 امتحان الأدب والنصوص المطالعة.

يوم الثلاثاء 2 يوليو 2024 امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

يوم الخميس 4 يوليو 2024 امتحان التوحيد.

يوم الثلاثاء 9 يوليو 2024 امتحان اللغة الأجنبية الثانية.

يوم الخميس 11 يوليو 2024 امتحان الصرف.

يوم الأحد 14 يوليو 2024 امتحان التفسير.