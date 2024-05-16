هيفتحوه قريب..حجز شقق من بنك الإسكان والتعمير 2024 برقم البطاقة ومقدم الحجز جهز ورقك

حجز شقق من بنك الإسكان والتعمير يهتم العديد من المواطنين المصريين وخاصة الشباب في جمهورية مصر العربية بمعرفة كافة التفاصيل الخاصة بحجز شقق بنك الاسكان والتعمير لعام 2024، وهذا بعد أن قامت وزارة الإسكان والمرافق العمرانية في مصر بالكشف عن طرح الوحدات السكنية للأشخاص محدودي الدخل، كما قامت الوزارة أيضا بالإعلان عن الطرق والخطوات التي يجب اتباعها ليتم حجز شقق الإسكان والتعمير.

حجز شقق من بنك الإسكان والتعمير

يتساءل بعض الأشخاص خصوصا فئة الشباب صغار السن عن كيفية حجز شقق من بنك الإسكان والتعمير، حيث يرغبون في معرفة كافة الخطوات التي يجب اتباعها ليتم حجز هذه الشقق في أسرع وقت ممكن، وهذه الخطوات جميعها جاءت على النحو التالي:

في الخطوة الأولى يجب الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لبنك التعمير والاسكان.

في الخطوة التي تلي ذلك ينبغي على المواطن المصري أن يكتب كلمة المرور والرقم القومي الخاص به.

بعد ذلك لابد من النقر على زر “أرغب في التقدم”

من الضروري الضغط على زر ” حجز الآن “.

بعدها سوف يظهر كافة معلومات الاستمارة المرتبطة بالوحدات الموجودة في الحجز.

قد ينبغي على الشخص المتقدم أن يقوم بالنقر على زر تأكيد الحجز.

في النهاية لابد على الشخص المتقدم أن يقوم بطباعة كافة بيانات الاستمارة.

شروط حجز شقق بنك الاسكان والتعمير

هناك مجموعة من الشروط والأحكام التي تحددها وزارة الإسكان في جمهورية مصر العربية على جميع المواطنين الذين يرغبون في حجز شقق بنك الاسكان والتعمير المقدمة في الوقت الحالي، وهذه الشروط تتمثل جميعها في النقاط التالية: