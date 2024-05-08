المؤسس عثمان 159.. مسلسل قيامة عثمان الحلقة 159 Kurulus Osman عبر تردد ATV التركية وجميع القنوات الناقلة

تزايدت التساؤلات عن موعد مسلسل قيامة عثمان الحلقة 159 خلال الساعات الراهنة حيث يعد من أشهر المسلسلات بفضل الأحداث المثيرة التي يقدمها، وسيتم عرض طرقًا جديدة لإعادة بناء الدولة العثمانية التي تعاني من التفكك نتيجة للمشاكل الأخيرة التي شهدتها، وتكون هذه الحلقة بعد أحداث ملحمية في الحلقة السابقة حيث نجح عثمان في كشف هوية الخائن المتواجد بينهم، مما أضفى حماسًا إضافيًا على السلسلة وزاد من توقعات المشاهدين للأحداث المقبلة، وفي هذا السياق سوف نستعرض موعد مسلسل قيامة عثمان الحلقة 159، وأهم القنوات الناقلة لها.

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 159

ومن المقرر أنه سوف يتم عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 159 غدا يوم الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية على قناة ATV التركية، وسيتم عرض الحلقة للمرة الأولى باللغة التركية، بينما ستتوفر باللغة العربية على قناة الفجر الجزائرية في اليوم التالي للعرض الأول، وينتظر المشاهدون العديد من الأحداث المثيرة والمشوقة في هذه الحلقة، حيث يترقبون تطورات الأحداث ومسار القصة، ويجدر بنا الإشارة أن هذا المسلسل من أهم المسلسلات التاريخية والدرامية في العالم العربي حيث يجمع بين الواقع التاريخي والخيال الدرامي مما يجعله محط اهتمام الجماهير ومحبي الدراما والتاريخ على حد سواء.

تردد القنوات الناقلة مسلسل قيامة عثمان الحلقة 159

يمكنك الاستمتاع بمشاهدة مسلسل قيامة عثمان الحلقة 159 من خلال تنزيل الترددات التالية:

1- تردد قناة atv التركية

التردد: 10769.

معدل الاستقطاب : أفقي

معامل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

2- تردد قناة الفجر على نايل سات

التردد: 11034.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

3- تردد قناة الفجر على عرب سات

التردد: 12034.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

من المقرر أن يتم اليوم عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 159 على قناة ATV التركية باعتبارها الناقل الحصري للمسلسل التركي الاشهر والاكثر مشاهدة، حيث سيتم العرض مساء اليوم، وبعد ذلك سيتم رفع الحلقة عبر الكثير من المواقع لتتمكن من متابعتها على مدار الاسبوع.