ده 👈 موعد نهاية التصالح على مخالفات البناء بعد القانون مش هتعرف تتصالح

موعد نهاية التصالح على مخالفات البناء يبحث قطاع كبير من المواطنين المصريين في جمهورية مصر العربية من مختلف المحافظات عن الموعد المحدد لنهاية التصالح على مخالفات البناء المحددة، خصوصا بعد تداول بعض الأخبار حول تأجيل موعد فتح باب التقديم للتصالح في مخالفات البناء 2024 بعد قرار من مجلس الوزراء ابتداءا من يومي 5 و 6 من شهر مايو الجاري، وهما إجازة رسمية لعيد العمال وعيد شم النسيم.

موعد نهاية التصالح على مخالفات البناء

يتساءل عدد كبير من الاشخاص في مصر عن موعد نهاية التصالح على مخالفات البناء، حيث يرغبون في معرفة المدة المحددة لنهاية موعد التصالح على مخالفات البناء، ليتم السماح لهم بالبناء على أملاك الدولة، وكان الرد على هؤلاء الأشخاص كالتالي:

تبدأ الحكومة المصرية في جمهورية مصر العربية بتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء أثناء شهر مارس الجاري، كما أكدت بعض المصادر الحكومية أن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح رقم 187 لعام 2023 سوف يتم إصدارها خلال الأيام القادمة.

وكان آخر موعد إصدارها في يوم 16 مارس 2024، حيث تقوم بإقرارها الحكومة وبعدها يتم إصدار قرار رئيس الوزراء بفتح باب التصالح في مخالفات البناء لفترة ستة أشهر.

وذلك لتوفير الفرصة لجميع أصحاب المخالفات بتقديم الطلبات الخاصة بالتقنين وكافة الأوراق والمستندات الرسمية المطلوبة، والسماح لجميع الأشخاص المخالفين بالبناء على أملاك الدولة بالتقدم للتصالح.

المستندات المطلوبة للتقديم على التصالح في مخالفات البناء 2024

هناك مجموعة من الأوراق والمستندات الرسمية المطلوبة التي تحددها بعض السلطات المختصة ليتم التقديم على التصالح في مخالفات البناء لعام 2024، وهذه الأوراق تتمثل جميعها في النقاط التالية: