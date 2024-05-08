هسه الان” spa.gov.iq” كشوفات اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 العراق

الرعاية الاجتماعية من أكثر المنح والبرامج التي تقوم بدعم العديد من المواطنين في جميع المحافظات العراقية، بما يوفر هذا البرنامج الدعم المالي لجميع الأشخاص المتقدمين الراغبين في الحصول على الدعم المالي، فضلاً عن أن البعض يتساءل بشكل كبير عن موعد صدور الوجبة السابعة التي من المتوقع صدورها في الأيام القليلة المقبلة، حتى يتمكن جميع المستفيدين من معرفة ما إذا تم قبولهم في الوجبة أم لا.

كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الإستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة والأخيرة التي عليها الدور، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى منصة مظلتي الرسمية التابعة لوزارة العمل.

ثم تقوم بتسجيل الدخول إلى الصفحة التالية من المنصة.

القيام بإختيار المحافظة والوجبة التي ترغب في الإستعلام عنها.

بعدها يتم إدخال جميع البيانات المتعلقة بالشخص المتقدم.

الضغط على زر “بحث”.

ليتم نزول الكشوفات في النهاية ومعرفة ما إذا تم قبولك للحصول على الدعم أم لا.

ما هي شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في العراق؟

ولكافة المتقدمين الجدد الراغبين في التقديم على برنامج الرعاية الاجتماعية داخل محافظات العراق، وفقًا للأتي:-

أن يكون الشخص المتقدم حاصل على الجنسية العراقية.

كما يجب وأن يكون مقيم دائم في الدولة.

أن يتراوح عمر المتقدم من 18 إلى 55 عامًا حتى يثن له التقديم في الرعاية الاجتماعية.

إرفاق جميع المستندات المعنية بطلب الحصول على دعم الرعاية.

موعد صدور كشوف الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية

من المتوقع أن يتم صدور الوجبة السابعة والجديدة في الأيام القليلة المقبلة، لكي يتعرف عليها جميع المواطنين في مختلف المحافظات العراقية، إضافة إلى أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تبذل قصارى جهدها لكي يتم الإعلان عن هذه الوجبة عقب الانتهاء من الإجراءات مباشرة.