هيبرق زي البدر من النظافة.. طريقة تنظيف حوض المطبخ بأقل تكلفة

طريقة تنظيف حوض المطبخ الكثير من السيدات يبحثن عن طريقة فعالة يمكن من خلالها تنظيف حوض المطبخ بسهولة من الأوساخ التي تلتصق به، وكذلك الأصفرار الذي يكون ملتصق في بعض الأحواض، وذلك بسبب طبيعة العمل في المطبخ خاصةً أثناء تنظيف المنتجات التي تستخدم في الطبخ، وكذلك عند تنظيف الأواني خاصةً الكبيرة و الالومنيوم التي تتسبب في بعض الأحيان بخدوش في الحوض، والجدير بالذكر أن عملية تنظيف حوض المطبخ باستمرار تساعد في عملية التنظيف بسهولة كبيرة، وتقليل الوقت المستغرق في التنظيف، تابع معي لمعرفة طرق تنظيف الحوض بمكونات طبيعية تسهل عليك عملية التنظيف بدلاً من استخدام المواد الكيميائية.

مكونات طبيعية تساعد في تنظيف حوض المطبخ بسهولة

بعد ازدياد عمليات البحث المتكررة عن أساليب تنظيف حوض المطبخ نقدم لكم من خلال هذا المقال المكون الذي يساعدك في الحصول على خوض مبطخ لامع وخالي من الاوساخ والدهون، حيث أن هذه الطريقة قد ثبتت فعاليتها في علاج المشاكل التي تواجهك أثناء تنظيف الخوض، فقط يجب تحضير المكونات اللازمة واتباع الخطوات الآتية:

المكونات:

ملعقتان كبيرتان ملح الليمون

ملعقة كبيرة صابون أطباق.

١/٢ من الخل.

ملعقة كبيرة من صودا المستخدمة في الخبز.

طريقة التنظيف:

الخطوة الأولى نقوم بسد البالوعة الموجودة في خوض المطبخ.

بعد ذلك نجفف الحوض جيدًا.

ثم نقوم بخلط الملك مع الصودا.

ثم توزع هذا الخليط في الحوض.

ثم نقوم بعد ذلك بوضع الخل الأبيض في الحوض من الداخل.

حيث نلاحظ فوران داخل الحوض ناتج عن التفاعل الكيميائي بين المكونات.

ثم نضع كمية صابون سائل على قطعة من السلك ونبدأ في فرك الحوض جيدًا.

ثم نقوم برفع سدادة الحوض ونغسله جيدًا بالماء حيث نلاحظ أنه أصبح لامع بطريقة مبهرة

كيفية استخدام الدقيق لتنظيف حوض المطبخ

يعمل الدقيق على تنظيف الخوض وتلميعها بشكل جيد، فقط اتبع هذه الخطوات:

المكونات:

مقدار من الدقيق نصف كوب.

مقدار من الصابون السائل.

خطوات التنظيف: