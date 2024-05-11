أخبار التعليم
تعرف الأن .. جدول امتحانات اولى اعدادى ازهرى 2024 الترم الثاني جميع المحافظات
جدول امتحانات اولى اعدادى ازهرى 2024 ، مع اقتراب انتهاء امتحانات الترم الثاني لطلاب صفوف النقل الأزهري يزداد الطلاب حماس لمعرفة مواعيد امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية للعام الدراسي 2024 في الفصل الدراسي الثاني، تعد امتحانات الشهادة الإعدادية من اللحظات المهمة في مسار التعليم، حيث يسعى الطلاب جاهدين لتحقيق نتائج مميزة تسهم في مستقبلهم الأكاديمي.
جدول امتحانات اولى اعدادى ازهرى 2024
امتحان الفصل الثاني للصف الأول الإعدادي بمدارس الأزهر:
- يوم السبت 20 أبريل امتحان الفقه واللغة العربية ورقة أولى في النحو.
- يوم الأحد 21 أبريل امتحان اصول الدين ورقة أولى في التفسير والحديث والعلوم.
- يوم الاثنين 22 أبريل امتحان اللغة العربية ورقة ثانية في المطالعة والنصوص وفنون الكتابة والقصة والهندسة.
- يوم الثلاثاء 23 أبريل امتحان اصول الدين ورقة ثانية في التوحيد والسيرة والدراسات الاجتماعية.
- يوم الأربعاء 24 أبريل امتحان حفظ القرآن الكريم وتجويده.
- يوم السبت 27 أبريل امتحان التربية الفنية.
جدول امتحانات الصف الثانى الإعدادى أزهرى
امتحانات الصف الثاني الإعدادي بمدرسة الأزهر للفصل الدراسي الثاني:
- يوم السبت 20 أبريل امتحان الفقه واللغة العربية ورقة أولى في النحو.
- يوم الأحد 21 أبريل امتحان اصول الدين ورقة أولى في التفسير والحديث والعلوم.
- يوم الاثنين 22 أبريل امتحان اللغة العربية ورقة ثانية في المطالعة والنصوص وفنون الكتابة والقصة والهندسة.
- يوم الثلاثاء 23 أبريل امتحان اصول الدين ورقة ثانية في التوحيد والسيرة والدراسات الاجتماعية.
- يوم الأربعاء 24 أبريل امتحان حفظ القرآن الكريم وتجويده.
- يوم السبت 27 أبريل امتحان التربية الفنية.
جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024
امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية لعام 2024 قد حُدد كما يلي:
- في يوم الأربعاء الموافق 15 مايو الجاري ستجرى امتحانات مادة الفقه في الفترة الأولى.
- تليها امتحانات اللغة العربية بتخصصها في النحو والصرف في الفترة الثانية.
- بالنسبة ليوم الخميس الموافق 16 مايو الجاري وستجرى امتحانات القرآن الكريم وتجويده في الفترة الأولى تليها امتحانات الثقافة الإسلامية في الفترة الثانية.
- وفي يوم السبت الموافق 18 مايو الجاري ستجرى امتحانات اللغة العربية المطالعة والنصوص وفنون الكتابة في الفترة الأولى تليها امتحانات الهندسة في الفترة الثانية.
- يوم الأحد الموافق 19 مايو الجاري يحمل امتحانات أصول الدين في تفسيره والحديث في الفترة الأولى تليها امتحانات الدراسات الاجتماعية في الفترة الثانية.
- أما يوم الإثنين الموافق 20 مايو الجاري فستجرى امتحانات أصول الدين في التوحيد والسيرة في الفترة الأولى تليها امتحانات العلوم في الفترة الثانية.
- وأخيرا في يوم الثلاثاء الموافق 21 مايو الجاري ستجرى امتحانات الجبر في الفترة الأولى وستجرى امتحانات التربية الفنية في الفترة الثانية بالإضافة إلى امتحان الحاسب الآلي.