تعرف الأن .. جدول امتحانات اولى اعدادى ازهرى 2024 الترم الثاني جميع المحافظات

جدول امتحانات اولى اعدادى ازهرى 2024 ، مع اقتراب انتهاء امتحانات الترم الثاني لطلاب صفوف النقل الأزهري يزداد الطلاب حماس لمعرفة مواعيد امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية للعام الدراسي 2024 في الفصل الدراسي الثاني، تعد امتحانات الشهادة الإعدادية من اللحظات المهمة في مسار التعليم، حيث يسعى الطلاب جاهدين لتحقيق نتائج مميزة تسهم في مستقبلهم الأكاديمي.

جدول امتحانات اولى اعدادى ازهرى 2024

امتحان الفصل الثاني للصف الأول الإعدادي بمدارس الأزهر:

يوم السبت 20 أبريل امتحان الفقه واللغة العربية ورقة أولى في النحو.

يوم الأحد 21 أبريل امتحان اصول الدين ورقة أولى في التفسير والحديث والعلوم.

يوم الاثنين 22 أبريل امتحان اللغة العربية ورقة ثانية في المطالعة والنصوص وفنون الكتابة والقصة والهندسة.

يوم الثلاثاء 23 أبريل امتحان اصول الدين ورقة ثانية في التوحيد والسيرة والدراسات الاجتماعية.

يوم الأربعاء 24 أبريل امتحان حفظ القرآن الكريم وتجويده.

يوم السبت 27 أبريل امتحان التربية الفنية.

جدول امتحانات الصف الثانى الإعدادى أزهرى

امتحانات الصف الثاني الإعدادي بمدرسة الأزهر للفصل الدراسي الثاني:

يوم السبت 20 أبريل امتحان الفقه واللغة العربية ورقة أولى في النحو.

يوم الأحد 21 أبريل امتحان اصول الدين ورقة أولى في التفسير والحديث والعلوم.

يوم الاثنين 22 أبريل امتحان اللغة العربية ورقة ثانية في المطالعة والنصوص وفنون الكتابة والقصة والهندسة.

يوم الثلاثاء 23 أبريل امتحان اصول الدين ورقة ثانية في التوحيد والسيرة والدراسات الاجتماعية.

يوم الأربعاء 24 أبريل امتحان حفظ القرآن الكريم وتجويده.

يوم السبت 27 أبريل امتحان التربية الفنية.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية لعام 2024 قد حُدد كما يلي: