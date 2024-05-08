نزلت!! اسماء نقل النقوس الوجبة الاخيرة 2024 عموم محافظات العراق

تعد خدمة نقل النفوس في العراق، من أكثر الخدمات الإلكترونية التي يتم توفيرها لجميع المواطنين في كافة المحافظات، حيث إن عمليات البحث كثرت في الفترة الأخيرة، حول الوجبة الأخيرة التي تشمل عدد كبير من المتقدمين الذين قاموا بتعديل بياناتهم الشخصية عبر بوابة المواطن الإلكترونية، إضافة إلى أنه يمكن الإستعلام عن جميع الكشوفات إلكترونيًا، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

خطوات استعلام اسماء نقل النفوس في العراق

هناك مجموعة من الخطوات تمكنك من الإستعلام عن أسماء المقبولين في الوجبة الأخيرة من نقل النفوس داخل محافظات دولة العراق، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع بوابة المواطن الإلكترونية.

ثم يتم تسجيل الدخول إلى الصفحة التالية من الموقع.

القيام بإختيار الوجبة التي عليها الدور.

تحديد المحافظة المقيم بها الشخص المتقدم.

ليتم بعد ذلك إدخال كافة المعلومات الخاصة بطلب القبول في الخدمة.

الضغط على أيقونة “بحث”.

وفي النهاية يتم عرض جميع الكشوفات الخاصة بالمقبولين في نقل النفوس.

شروط نقل النفوس بالعراق 2024

وعن الشروط التي يُرجى اتباعها لكل من يرغب في تعديل بياناته الشخصية في نقل النفوس داخل محافظات العراق، جاءت كالأتي:-

أن يكون المتقدم مقيم في دولة العراق وحاصل على الجنسية العراقية.

يجب وأن لا يقل عمر الشخص المتقدم عن 18 عامًا لكي يتم التقديم في الخدمة.

إرفاق جميع المستندات بشكل كامل صالحة وسارية.

عدم إدخال أي بيانات مضللة أو غامضة تمنع قبول المتقدم من تعديل في بياناته الشخصية.

موعد صدور وجبات نقل النفوس في العراق

وتقوم وزارة الداخلية من وقت إلى أخر بإصدار كشوفات اسماء المقبولين في نقل النفوس، وهم المنطبق عليهم شروط وضوابط التعديل على بياناتهم الشخصية، إضافة إلى أن هذه الكشوفات يتم رفعها عبر بوابة المواطن الإلكترونية، تسهيلاً على الكثير في معرفة ما إذا تم قبولهم في الوجبة أم لا.