عاجل!! لطلاب الدبلومات الفنية.. الآن يمكنك تسجيل بياناتك على البوابة الإلكترونية تعرف على التفاصيل بالكامل

تم الإعلان حديثًا عن فتح بوابة التسجيل الإلكترونية لطلاب الدبلومات الفنية من فبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية، بهدف تسهيل عملية تحديث بيانات الطلاب الذين لم يتمكنوا من القيام بذلك في الفترات المحددة سابقًا، كما يهدف هذا التسجيل إلى ضمان أن يكون جميع الطلاب جاهزين لامتحانات نهاية العام الدراسي في التخصصات الصناعية والتجارية والزراعية والفندقية للعام الحالي، كما تعدف أيضا تلك الخطوة إلى تلبية طلبات العديد من أولياء الأمور في مختلف المناطق الذين طلبوا تمديد فترة التسجيل، حتي يتمكن أبناؤهم الذين فاتهم تسجيل بياناتهم في الوقت المحدد على المنصة الإلكترونية للخدمات التعليمية.

خطوات تسجيل بيانات طلاب التعليم الفني والدبلومات الفنية في مصر

نستعرض في السطور التالية الخطوات الأساسية للتسجيل في البوابة الإلكترونية من فبل طلاب الدبلومات الفنية:

قم بزيارة الموقع الرسمي للخدمات الإلكترونية المخصصة للتعليم الفني. سجل الدخول باستخدام الرقم القومي الخاص بالطالب. أدخل كلمة المرور المعتمدة. انقر على خيار “دخول” للمتابعة. قم بملء بياناتك الشخصية وتأكيد توافر جميع الوثائق المطلوبة. قم بمراجعة المعلومات المدخلة للتحقق من صحتها. قم بتأكيد البيانات عن طريق النقر على زر “حفظ” لإتمام عملية التسجيل.

موعد تسجيل بيانات طلاب التعليم الفني في مصر:

تم إتاحة التسجيل عبر البوابة الإلكترونية للتعليم الفني في مصر منذ يوم السبت الماضي الموافق 4 مايو، ويستمر التسجيل حتى نهاية يوم الجمعة القادم الموافق للعاشر من مايو 2024.

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كما يتيح هذا لطلاب التعليم الفني في جميع المناطق إدخال وتحديث بياناتهم من خلال البوابة الإلكترونية للخدمات، تؤكد الإدارة المركزية للتعليم الفني التزامها بدعم طلابها وضمان مصلحتهم التعليمية.

يشار إلى أن الوصول إلى البوابة الإلكترونية مجاني، ولكن من الضروري أن يقوم الطلاب بإدخال معلوماتهم الشخصية قبل بدء فترة الاختبارات، بعد بدء الاختبارات، لن يتمكن الطلاب من إجراء أي تغييرات على المعلومات المسجلة عبر المنصة.