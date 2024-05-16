نصيبك هيزيد..كام كيلو سكر للفرد في التموين من الشهر الجاي؟ الحكومة توضح الحقائق

كام كيلو سكر للفرد في التموين قام الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية في جمهورية مصر العربية بالتوضيح على صرف السكر على البطاقة الخاصة بالتموين بحصص إضافية، وزيادة أيضا من السكر المدعم الذي تم تخصيصه لكافة المواطنين المصريين الذين يحملون بطاقات التموين من منافذ البقالين، وذلك تم تحديده في الآونة الأخيرة مع تحديد أيضا الكمية المسموح شرائها.

كام كيلو سكر للفرد في التموين

يتساءل الكثير من المواطنين المصريين في جمهورية مصر العربية عن كام كيلو سكر للفرد في التموين، حيث يرغبون في معرفة حصة الفرد الواحد من السكر الموجود في التموين، وكان الرد على هؤلاء الأشخاص من قبل وزارة التموين كالتالي:

طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير مجموعة من الإجراءات لزيادة الدعم التمويني للعائلات الأكثر احتياجا، حيث أصدر وزير التموين توجيها وزاريا بقواعد صرف السلع التموينية لكافة المواطنين.

أعلن وزير التموين أن لكل مواطن على بطاقة التموين 2 كيلو سكر.

كما يحصل الفرد أيضا على زجاجة زيت وكيلو أرز وعبوة مكرونة، وبعض السلع التموينية الأخرى.

وأصدر وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي توجيه وزاري لضبط قواعد الصرف الخاص بالسلع التموينية على بطاقة الدعم وعمليات صرف السلع لكافة المواطنين المصريين بعد الزيادة التي أوضحها رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي للعائلات محدودة الدخل.

تضمن هذا التوجيه صرف زجاجة زيت، لكل فرد على بطاقة التموين، وأربع زجاجات للبطاقة التموينية الواحدة كحد أقصى، و 2 كيلو سكر لكل فرد على بطاقة الدعم، و 8 كيلو سكر للبطاقة الواحدة كحد أقصى.

أسعار السلع التموينية لشهر مايو

لم تشهد الأسعار الخاصة بالسلع التموينية المرتبطة بشهر مايو الجاري 2024 أي تحركات حديثة لهذا الشهر، حيث يتم صرفها بنفس أسعار السلع التموينية التي سبق وتم صرفها أثناء شهر أبريل السابق، والتي كانت كالتالي: