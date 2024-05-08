“لولو راحت للدكتور!!”.. تردد قناة وناسة الجديد 2024 WANASAH على عرب ونايل سات لمشاهدة اجمل اغاني الاطفال الجديدة

مازال البحث جاريا عن تردد قناة وناسة الجديد 2024 خلال الساعات الأخيرة وذلك لأن القناة تعتبرمن أبرز القنوات العربية الموجهة للأطفال، حيث تقدم مجموعة متنوعة من البرامج الترفيهية والتعليمية التي تناسب جميع الأعمار، وتتميز القناة بمحتوى هادف وجذاب يساعد الأطفال على التعلم والتطور في نفس الوقت، وتحرص إدارة قناة وناسة على توفير أفضل تجربة مشاهدة للمشاهدين، لذا قامت بتغيير ترددها على القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات من أجل الحصول على جودة الصوت والصورة، وسوف نوضح ترددها عبر السطور القادمة إلى جانب خطوات ضبط ترددها على القمر الصناعي.

تردد قناة وناسة الجديد 2024

عمدت إدارة القناة على تحديث تردد قناة وناسة الجديد 2024 من أجل الاستمتاع بمشاهدة برامج الأطفال المفضلة بجودة عالية وصوت نقي على النايل سات وعرب سات، ويكون ترددها على النايل سات وتكون كالتالي:

التردد: 11470.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

الاستقطاب: عمودي.

وأما تردد قناة وناسة على عرب سات:

التردد: 11270.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: عمودي.

خطوات ضبط تردد قناة وناسة الجديد 2024

تتفاوت طريقة ضبط تردد قناة وناسة الجديد 2024 على جهاز الاستقبال حسب نوع الجهاز الذي تستخدمه، وإليك خطوات الضبط على جهاز الاستقبال العادي:

افتح قائمة القنوات على جهاز الاستقبال.

انقر على “إضافة قناة جديدة” أو “بحث عن قنوات جديدة”.

قم بإدخال التردد الصحيح لقناة وناسة على القمر الصناعي الذي تريد تنزيل القناة عليه.

أدخل معدل الترميز الصحيح، معامل تصحيح الخطأ، الاستقطاب.

اضغط على زر “بحث” أو “تشغيل البحث”.

بعد الانتهاء من البحث والعثور على القناة، اخترها من القائمة ثم اضغط على زر “حفظ” أو “تأكيد”.

وهذه الخطوات تساعدك على ضبط قناة وناسة على جهاز الاستقبال العادي.

يقوم تردد قناة وناسة الجديد 2024 بعرض مجموعة من اجمل الاغاني الحصرية على مدار اليوم، تلك الاغاني التي تدخل البهجة والسرور إلى قلوب الاطفال الصغار، كما أنها تساعدهم على تعلم الكثير من الصفات الحسنة مما يساعد في تربيتهم.