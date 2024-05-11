15% جديدة جايه ف السكة…حقيقة زيادة المعاشات من الشهر القادم لكل المعاشات حكومي أو قطاع خاص

حقيقة زيادة المعاشات من الشهر القادم، عدد كبير جدًا من الأشخاص من أصحاب المعاشات في المؤسسات المختلفة يتساءلون عن حقيقة وجود زيادة خلال شهر مايو الحالي 2024، وقامت وزارة التضامن الاجتماعي في مصر بالإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة بمعاشات شهر مايو حتى تتمكن من الإجابة عن تساؤلات جميع المستفيدين من المعاش سواء المدنيين أو المتقاعدين العسكريين و كافة الأشخاص الحاصلين على المعاشات وخصوصًا بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمساعدة الأسر من محدودي الدخل وذلك لرفع مستوى المعيشة لكافة المواطنين.

حقيقة زيادة المعاشات من الشهر القادم

‏بالفعل ووفقًا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلنت وزارة التضامن عن وجود زيادة للمعاشات في شهر مايو بقيمة 15% سوف يتم صرفها للشهر الثالث على التوالي لجميع المستفيدين من المعاشات وبالتحديد مجموعة من الفئات المعينة لتصل قيمة الزيادة تقريبًا من 325 إلى 475 جنيه على حسب قيمة المعاش الذي يحصل عليها الشخص المستفيد، وذلك حرصًا من الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي وأيضًا رفع مستوى المعيشة لكافة المواطنين.

‏رابط الاستعلام عن معاشات شهر مايو

‏يمكن لجميع الأشخاص المستفيدين من المعاشات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية الاستعلام عن قيمة الراتب الخاص بهم بعد الزيادة الجديدة وبعد رفع الحد الأدنى للأجور في الدولة من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالتأمينات الاجتماعية واتباع التعليمات بسهولة كبيرة سوف يتم معرفة كافة التفاصيل عن الراتب وموعد صرف المعاشات أيضًا، وتم الإعلان من قبل الوزارة أنه سوف يتم البدء في صرف جميع رواتب شهر مايو 2024 للمتقاعدين يوم الأربعاء 15 مايو 2024.