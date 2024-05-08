“الالاف الاسلحة ببلاش!!”.. جميع شفرات جاتا 5 GTA للكمبيوتر والموبايل مجربة ومضمونة 100%

يتساءل العديد من اللاعبين عن كيفية الحصول على شفرات جاتا 5 خلال الساعات الراهنة، والجدير بالذكر أن لعبة جاتا 5 من أكثر الألعاب شهرة وشعبية في عالم ألعاب الفيديو، حيث تجمع بين عناصر الأكشن، والمغامرة، وسباقات السيارات في عالم مفتوح يمكن للاعبين استكشافه بحرية، وتم إصدار اللعبة لأول مرة في عام 2013، ومنذ ذلك الحين، اكتسبت شعبية هائلة، وتوفر اللعبة مجموعة ضخمة من السيارات والملابس والأسلحة التي يمكنك استخدامها خلال مغامراتك، ولذلك يهتم اللاعبين باستخدام الشفرات في اللعبة، والتي توفر ميزات إضافية وخصائص مثيرة.

شفرات جاتا 5

تعتبر شفرات جاتا 5 مجموعة من الرموز أو الأكواد التي تمنح اللاعبين ميزات خاصة مثل السيارات، والحماية، والأسلحة، وتعتبر هذه الشفرات أمورًا أساسية لملايين اللاعبين الذين يمتلكون أجهزة PlayStation، أو Xbox، أو حتى أجهزة الكمبيوتر الشخصي، ومن أهم شفرات جاتا 5 التي يمكن استخدامها على الحاسوب التي يمكن إدخالها من خلال الأكواد التالية:

الموت: “TURTLE”

يكون اللاعب خارقًا لمدة 5 دقائق: “PAINKILLER”

الأسلحة: “TOOL UP

خفض مستوى مطاردة الشرطة: “FUGITIVE”

الرصاصات المتفجرة: “INCENDIARY”

القبضة الحديدية: “HOT HANDS”

جعل التصويب يتم بشكل أفضل: “DEADEYE”

رفع سرعة الجري: “CATCHME”

رفع سرعة السباحة: “GOT BILLS”

الحصول على مظلة القفز بشكل مستمر: “SKYDIVE”

هذه الأكواد ستساعدك في تحسين تجربتك في لعبة GTA V على الحاسوب.

شفرات جاتا 5 للجوال

إذا كنت تستخدم الهواتف النقالة يمكنك الاستفادة من الأكواد التالية: