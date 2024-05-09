وأخيرا من إنستجرام.. تعرف على كيفية حذف أو أرشفة منشورات بالتطبيق بكل سهولة

في العصر الرقمي الذي نعيشه اليوم، تُعَدُّ إدارة نشاطك على وسائل التواصل الاجتماعي أمرًا بالغ الأهمية، وخصوصًا عندما يتعلق الأمر بمنصات مثل إنستجرام، ومع التطور المستمر للميزات والتحديثات، قد يكون البقاء مطلعًا على المحتوى الخاص بك مرهقًا في بعض الأحيان، لذلك يقدم تطبيق إنستجرام حلاً لهذا التحدي من خلال ميزة حذف المنشورات أو أرشفتها بشكل مجمع.

خطوات حذف أو أرشفة منشور على إنستجرام

لحذف أو أرشفة منشورات متعددة على إنستجرام، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

افتح تطبيق إنستجرام على هاتفك المحمول. عليك الانتقال إلى ملف التعريف الخاص بك ثم النقر على الأيقونة الموجودة في الزاوية اليمنى من الشاشة. اضغط على الأسطر الثلاثة في الزاوية اليمنى العليا للوصول إلى القائمة. اختر “نشاطك” من خيارات القائمة. اختر الخيار الثاني المسمى “الصور ومقاطع الفيديو”. اضغط على “المشاركات” لعرض جميع مشاركاتك. عليك بالقيام بفرز وتصفية المشاركات من أجل تسهيل تحديد موقع منشورات معينة. انقر على “تحديد” في الزاوية اليمنى العليا. اختر المشاركات التي تريد حذفها أو أرشفتها. بعد التحديد، اضغط على خيار الأرشيف أو الحذف حسب متطلباتك.

كيفية معرفة من حظرك على إنستجرام

إن كنت ترغب في معرفة من قام بحظرك على إنستجرام نقدم لك أربع طرق بسيطة:

أولا البحث عن اسم المستخدم

عليك البحث عن اسم المستخدم في شريط البحث؛ فإذا لم يظهر الاسم في النتائج، فقد يكون ذلك دليلا على حظرك أو حذف الحساب.

2.ثانيا البحث عن الحساب

الطريقة الثانية هي قيامك بالبحث عن الحساب في قائمة الدردشة الخاصة بك؛ فإن تغير الاسم إلى التالي “مستخدم Instagram” دون وجود تفاصيل فمن المرجح أنه تم حظرك أو حذف الملف الشخصي.

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3.ثالثا الدخول إلى إصدار الويب

ثالثا الدخول إلى إصدار الويب من إنستجرام عن طريق العنوان www.instagram.com/ (اسم المستخدم.

رابعاً اختفاء الإعجابات والتعليقات

في حال كان لديك تفاعلات مع الحساب ولاحظت اختفائها هي والتعليقات فمن المحتمل أنه تم حظرك.

تغير جذري بتطبيق إنستجرام

هذا وبحسب موقع ماشابل الأمريكي، فقد أصبح حذف أو أرشفة منشورات من تطبيق إنستجرام، وبشكل مجمّع هو بمثابة تغيير جذري بالنسبة لجميع المستخدمين الذين يرغبون في تبسيط عملية إدارة المحتوى الخاصة بهم، وسواء كنت منشئ محتوى أو مؤثرًا أو مستخدمًا عاديًا، توفر هذه الميزة طريقة ملائمة لترتيب ملفك الشخصي أو إزالة المحتوى القديم، أو ببساطة تنظيم خلاصتك بشكل أكثر فعالية.