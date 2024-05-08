أخيرًا.. الموعد النهائي لصرف حساب المواطن شهر مايو 2024 ورابط رسمي للإستعلام عن الدعم 

الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية يتساءلون عن موعد صرف حساب المواطن شهر مايو بشكل نهائي وعدد الأيام المتبقية، حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية عن موعد محدد ثابت يتم صرف الدعم به، ولكن نظراً لوجود عطلة رسمية قد يتغير موعد الصرف، وهذا ما سوف نقوم بمعرفته فيما يلي.

موعد صرف حساب المواطن شهر مايو

بعد إعلان الأهلية لشهر مايو من برنامج حساب المواطن، ورغم الإنتظار لفترة أطول من الموعد المحدد من قبل الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، وبعد قبول عدد كبير من المواطنين المحتاجة في الدعم، يتوقف الأمر على إيداع مبلغ الدعم في حسابات المستفيدين بالموعد المقرر، حيث أن سوف يتم صرف الدفعة 78 بعد بضعة أيام، حيث جاءت قبل الموعد الرسمي المتبع في الأشهر السابقة، وتم تحديد موعد التوزيع المالي بتاريخ 1 ذي القعدة 1445 هجري، الموافق لـ 9 مايو 2024 ميلادي.

الإستعلام عن حساب المواطن

بعد أن تم الإعلان عن موعد نزول دفعة حساب المواطن مايو 2024 بشكل رسمي، سوف نتعرف على كيفية الإستعلام عن الدعم عن طريق الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني لمنصة حساب المواطن، ومن ثم إتباع الخطوات التالية: