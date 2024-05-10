اشتري وأركب أرخص عربية هاتشباك فى مصر من سوزوكي .. مش هتصدق بكام؟

أرخص عربية هاتشباك فى مصر، سيارة سوزوكي سيليريو هي أرخص عربية هاتشباك فى مصر وتعتبر هذه السيارة واحدة من السيارات العملية جدا حيث يمكن استخدامها للانتقال داخل المدينة بسهولة كبيرة على الرغم من صغر حجمها إلا أنها عصريه وتتميز بأنها عملية واقتصادية في نفس الوقت، ونظرًا لأن سعرها مميز جدا في الأسواق المصرية يقبل على شرائها العديد من الأشخاص ويحاولون معرفة كافة التفاصيل الخاصة بها.

مواصفات أرخص عربية هاتشباك فى مصر

‏تمتلك هذه السيارة التي تندرج تحت مصنف الفئة الاقتصادية العديد من المواصفات والمميزات:

تتمتع سيليريو بتصميم عصري و من الأمام بها شبكة أمامية كبيرة ومصابيح أمامية عريضة.

على الرغم من صغر حجمها، توفر السيارة مساحة داخلية مريحة لخمسة ركاب.

‏المقاعد الخاصة بالسيارة مريحة جدًا وأيضًا يوجد مكان لحمل الأمتعة الخاصة بالركاب.

المحرك الخاص بالسيارة سعته 1.0 لتر بقوة 67 حصانًا ولا تستهلك الوقود بقدر كبير فهي متميزة جدا، وتأتي السيارة بناقل حركة يدوي بخمس سرعات أو ناقل حركة أوتوماتيكي CVT.

سعة المحرك 1.0 لتر، وعدد الأسطوانات 3 وعزم الدوران حوالي 89 نيوتن متر.

التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة 15.2 ثانية في حالة الناقل اليدوي و 14.8 ثانية في حالة ناقل الحركة الأوتوماتيكي.

السرعة القصوى: 165 كم/ساعة في حالة اليدوي و 170 كم/ساعة في حالة الاتوماتيكي.

متوسط استهلاك الوقود حوالي 4.2 لتر.

بها أيضًا شاشة لمس، وبلوتوث، ومداخل USB، وبها نظام التحكم في المناخ ونظام تثبيت السرعة.

‏والسيارة تمتلك العديد من مقومات الحماية والأمان سواء الخاصة بالفرامل أو الوسائد الهوائية لحماية الركاب.

سعر سيارة سوزوكي سيليريو

تبدأ أسعار سيليريو في مصر من 400,000 جنيه مصري ‏وتتوفر السيارة في الأسواق المصرية بشكل كبير ونظرًا لسعرها المتميز يقبل على شرائها العديد من الأشخاص.