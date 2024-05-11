اكتر من 6 مدن .. موعد القرعة العلنية لشقق جنة في المدن الجديدة وكم مبلغ مقدمة الحجز بالوحدات

القرعة العلنية لشقق جنة في المدن الجديدة، وزارة الإسكان والمرافق في مصر حريصة على إعطاء الفرصة بشكل مستمر لجميع الأشخاص الذين فاتهم الفرصة في مشاريع الإسكان السابقة، ولذلك قامت بتعويض الأمر عليهم عن طريق الإعلان عن قرعة مميزة خاصة بالاسكان المتميز وأيضًا مشروع جنة حتى يتمكن الأشخاص من مبادرة المشاركة في القرعة للحصول على وحدات سكنية متميزة بمساحة رائعة وتجهيز كامل.

القرعة العلنية لشقق جنة في المدن الجديدة

‏قامت وزارة الإسكان بالتعاون مع الكثير من الجهات الأخرى بالتصريح عن كافة التفاصيل الخاصة بالقرعة العالمية لشقق جنة وأكدت على تواجدها في أربعة مدن وهي القاهرة الجديدة، والسادس من أكتوبر، وأسيوط الجديدة، وكذلك العبور الجديدة، وتشمل القرعة وحدات سكنية بمساحات مختلفة بدءًا من 100 متر مربع حتى 150 متر مربع، بأسعار تنافسية وبفترة سداد رائعة تصل إلى خمس سنوات تقريبًا، وتم التأكيد على أن نسبة الفائدة لا تتعدى 2%، وتتميز وحدات جنة بموقعها المميز داخل المدن الجديدة، وخدماتها المتكاملة، وتشطيباتها عالية الجودة.

التسجيل في القرعة

سوف يكون موعد القرعة يوم الأربعاء 15 مايو 2024 ويمكن التقديم من خلال موقع وزارة الإسكان والمرافق، وسوف يتم إعلان النتيجة بمجرد الانتهاء من المشاركة والموعد المحدد.

شروط التقديم في القرعة

‏قامت وزارة الإسكان بوضع مجموعة من الشروط وهي: