الميعاد هيتقدم ولا هيتأخر..موعد صرف مرتبات مايو 2024 للموظفين بالدولة وحقيقة تقديم صرف مرتبات يونيو قبل عيد الأضحى
موعد صرف مرتبات مايو 2024، عدد كبير جدًا من الموظفين والعاملين في القطاعات الحكومية المختلفة ينتظرون بفارغ الصبر تحديد موعد صرف مرتبات شهر مايو الحالي لعام 2024 حتى يتمكنوا من شراء احتياجاتهم الخاصة والكثير من المتطلبات الأخرى وخصوصًا مع قدوم عيد الأضحى المباركة واقتراب موعده بشكل كبير، وصرحت وزارة المالية المصرية عن كافة التفاصيل الخاصة بموعد الصرف سواء للمرتب العادي أو المتأخرات الخاصة بالشهر الماضي وسوف نتعرف على كافة التفاصيل في المقال.
موعد صرف مرتبات مايو 2024
قامت وزارة المالية المصرية بالتصريح عن موعد صرف مرتبات شهر مايو الحالي ليكون صرف جميع المرتبات منذ بداية يوم 23 مايو 2024 و سوف تستمر عملية الصرف خمس أيام متتالية حتى يتمكن جميع الموظفين من الحصول على المرتب الخاص بهم وجميع المستحقات من أجهزة الصراف الآلي المنتشرة في جميع أركان المحافظات وأيضًا تم التأكيد على صرف المتأخرات لجميع العاملين منذ يوم 8 مايو وحتى يوم 12 مايو.
قيمة مرتبات شهر مايو
بعد الإعلان عن زيادة الحد الأدنى للأجور الكثير من الموظفين راغبين في التعرف على قيمة المرتبات:
- المرتبات الخاصة بالمرتبة السادسة لجميع الموظفين قيمتها 6000 جنيه.
- أما عن مرتبات الموظفين الموجودين في المرتبة الخامسة فتكون 6500 جنيه.
- الموظفين الموجودين في المرتبة الرابعة يحصلون على راتب 7000 جنيه.
- الموظفين في المرتبة الثالثة يحصلون على 7500 جنيه.
- أما عن الموظفين العاملين في الدرجة الثانية فيحصلون على راتب بقيمة 8000 جنيه.
- ويمكن لجميع الموظفين أن يقوموا بصرف المرتبات الخاصة بهم سواء من أجهزة الصراف الآلي أو البريد المصري الموجود في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.