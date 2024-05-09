“انتهت الرحلة” جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2024 علمي وأدبي

حددت وزارة التربية والتعليم جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2024 لجميع الشعب، على أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم 22 يونيو 2024 وتنتهي يوم 20 يوليو، وتعرض الدستور في التقرير التالي جدول امتحانات 3 ثانوي 2024 علمي وأدبي تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استعداداتها لعقد امتحانات الثانوية العامة 2024، المقرر أن تنطلق يوم 10 يونيو المقبل وذلك وفقاً جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2024 علمي وأدبي المعتمد رسميا من وزير التربية والتعليم.

أولا جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي للشعبة الأدبية

امتحان مادة التربية الدينية ومادة الوطنية في يوم 10 من شهر يونيو الموافق يوم الاثنين.

امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء في يوم 12 من شهر يونيو الموافق ليوم الأربعاء.

امتحان اللغة العربية في يوم 22 من شهر يونيو الموافق ليوم السبت.

امتحان اللغة الفرنسية أو الألمانية في يوم 25 من شهر يونيو الموافق ليوم الثلاثاء.

امتحان التاريخ في يوم 29 من شهر يونيو الموافق ليوم السبت.

امتحان اللغة الإنجليزية في يوم 2 من شهر يوليو الموافق ليوم الثلاثاء.

امتحان الجغرافيا في يوم 6 من شهر يوليو الموافق ليوم السبت.

امتحان مادة علم النفس في يوم 10 من شهر يوليو الموافق ليوم الأربعاء.

امتحان الفلسفة والمنطق في يوم 17 من شهر يوليو الموافق ليوم الأربعاء.

ثانيا جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي للشعبة العلمية:

يوم الاثنين 10 يونيو امتحان مادة التربية الدينية ومادة الوطنية.

يوم الأربعاء 12 يونيو امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء.

يوم السبت 22 يونيو امتحان اللغة العربية.

يوم الثلاثاء 25 يونيو امتحان اللغة الفرنسية أو الألمانية.

يوم السبت 29 يونيو امتحان الفيزياء.

يوم الثلاثاء 2 يوليو امتحان اللغة الإنجليزية.

يوم السبت 6 يوليو امتحان الكيمياء.

يوم الأربعاء 10 يوليو امتحان الجيولوجيا والرياضيات البحتة” فرع الجبر والهندسة”.

يوم السبت 13 يوليو امتحان مادة الرياضيات البحتة” فرع تفاضل وتكامل”.

يوم الأربعاء 17 يوليو امتحان مادة الأحياء والاستاتيكا.

يوم السبت 20 يوليو امتحان مادة الديناميكا.

متى تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024؟

كما أوضحت الوزارة أن الطلاب سيتلقون كراسة خاصة بهم تحتوي على الأسئلة، بالإضافة إلى كراسة «بابل شيت» للإجابة على الأسئلة المختارة، وكراسة أخرى للإجابة عن الأسئلة المقالية، وحسب جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2024 تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 غير المضافة للمجموع قبل عيد الأضحى المبارك 2024، وستكون الامتحانات بنظام الكتاب المفتوح «open book».