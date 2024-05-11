سيارات هاتشباك خرافية .. سعر ومواصفات سيارة SUV الجديد حالياً في الأسواق المصرية

سعر ومواصفات سيارة SUV الجديد، هناك العديد من السيارات SUV المنتشرة والموجودة في الأسواق المصرية ولكل نوع منها مميزات مختلفة عن الأخرى ولكن يتسائل الجميع عن النوع الجديد منها الذي تم إصداره في الأسواق المصرية وهو شانجان سي اس 35 بلس، و تصنف على أنه أفضل السيارات الموجودة في السوق وذلك لأنها تجمع بين المساحة والقدرة العملية وسعرها المناسب، وتم طرح هذه السيارة في السوق المصرية في عام 2023.

مواصفات سيارة سيارة SUV الجديدة

‏تمتلك السيارة العديد من المواصفات التي تجعلها خيارًا أمثل أمام جميع الباحثين عن الجاذبية والفخامة:

يتميز تصميم شانجان CS35 Plus بالعصرية وتواجد مصابيح LED أمامية وخلفية.

تتوفر السيارة بألوان متعددة متنوعة تناسب مختلف الأذواق.

تعتمد السيارة على محرك توربو سعة 1.6 لتر يولد قوة 160 حصانًا وعزم 260 نيوتن متر، وهو محرك قوي واقتصادي في استهلاك الوقود.

السيارة تتمتع بناقل حركة أوتوماتيكي من 7 سرعات.

السيارة تحتوي على نظام دفع أمامي.

‏السيارات تستوعب عدد من الركاب يصل لخمس ركاب فقط.

يتوفر بها شاشة لمس 10 بوصة، و نظام تحكم بالصوت، بلوتوث، كاميرا خلفية، حساسات خاصة بركن خلفية، ونظام ABS و EBD.

يوجد بها جنوط 18 بوصة، وسقف بانورامي، مثبت سرعة ذكي، نظام تجاوز الفرامل، كاميرات 360 درجة، ونظام ESP، وفتحة سقف كهربائية، وكذلك مقاعد جلدية مريحة.

سعر ومواصفات سيارة SUV الجديدة

يبدأ سعر شانجان CS35 Plus في مصر من 860,000 جنيه مصري للفئة الأولى بينما السعر يصل إلى 980,000 جنيه مصري للفئة الأعلى الخاصة بها.