وداعًا للحشرات الموجودة في منزلك.. طرق طبيعية للتخلص من الصراصير بشكل نهائي بدون مواد كيميائية 2024

نظراً لأن الحشرات في المنزل تسبب الكثير من الأمراض، وتسبب الخوف والهلع لأفراد المنزل، وخصوصاً الأطفال، يبحث الكثير من السيدات عن طرق طبيعية التخلص من الصراصير بشكل نهائي، بدلا من استخدام المبيدات الكيمائية التي تسبب ضرر على صحة الأطفال، وهذا ما سوف نتعرف عليه فيما يلي.

طرق طبيعية للتخلص من الصراصير

يتساءل الكثير من السيدات عن وصفات جبارة لمنزل خالي من الصراصير، حيث أن الصراصير تكون مصدر إزعاج كبير لكل من في المنزل، كما أنها تسبب الكثير من الأمراض، وفيما يلي سوف نوضح أهم الطرق للتخلص التام منها:

-ورق الغار للتخلص من الصراصير:

أوراق الغار تعتبر من الوسائل الفعالة لطرد الصراصير بعيداً عن المنازل بصورة دائمة، وذلك لأنها لا تقضي عليها بل تجعلها تبتعد عن المنطقة ذات الرائحة المنبعثة منها، ويمكن فعل ذلك بواسطة أخذ بعض أوراق الغار، طحنها بشكل جيد، ومن ثم نثرها في كافة الزوايا التي يحتمل اختباء الصراصير فيها أو اقتحامها لها.

-القرفة للتخلص من الصراصير:

يمكن أن يتم استخدام عيدان القرفة مع إضافة بعض البهارات والأعشاب التي تقوي من تلك الرائحة وتوظيف هذا المزيج لطرد الصراصير من داخل بيتك.

-زيت النعناع في طرد الصراصير:

يتميز زيت النعناع بعطره الفواح القوي الذي يمكنك من التخلص من الحشرات المختلفة مثل العناكب، الصراصير، البراغيث وغيرها في منزلك، لكن يجب أن يتم استعمال هذا الزيت عبر وضع كميات صغيرة منه في المواقع التي تردد عليها الصراصير، حيث يساعد ذلك على طردها بصورة دائمة دون أن تعاود الظهور مجدداً.

صودا الخبز في التخلص من الصراصير

كما يمكن أن يتم التخلص من الآفات مثل الصراصير باستخدام صودا الخبز بكل سهولة، وذلك بواسطة ما يلي: