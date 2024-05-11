شكل ومواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024 جميع المواد علمي وادبي وفقا لوزارة التربية والتعليم

شكل ومواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024، مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة لعام 2024 يبحث العديد من الطلاب والطالبات عن شكل ومواصفات امتحان الثانوية العامة حتى يتمكن الطلاب حتى يقوم الطلاب بالاستعداد التام، لبدء الامتحانات لذا؛ وفرت وزارة التربية والتعليم التابعة لجمهورية مصر العربية شكل ومواصفات اختبارات الثانوية العامة يمكن الاطلاع عليها عبر الموقع الرسمي للوزارة.

شكل ومواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التابعة بجمهورية مصر العربية عن مواصفات امتحانات الثانوية العامة، حتى يستعد الطلاب والطالبات على هيئة الاختبار، بينما يأتي امتحان اللغة العربية 55 سؤالا بدرجة 80 متفرقة على عدد الأسئلة وفقا صعوبة أو سهولة السؤال المقرر، كما يتم تقسيم الأسئلة المقالية إلى أربع اسأله ب 10 درجات و 51 سؤالا اختيار متعدد ب 70 درجة من إجمالي درجات اختبار اللغة العربية للثانوية العامة.

كما يأتي امتحان اللغة الأجنبية الثانية والأولى للثانوية العامة لعام 2024 وهو مكون من 31 سؤالا ب 40 درجة مقسمين إلى 29 سؤال مقالي ب 24 درجة وسؤال الموضوعين بسبب طلقات، بالإضافة إلى أن تأتي كافة امتحانات الثانوية العامة مقسومة إلى قسمين في الأسئلة (مقالية، اختيارية) ويتم تقسيم الدرجات وفقا لعدد أسئلة كل امتحان.

مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2024

قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالإعلان عن بدء موعد امتحانات الثانوية العامة بمرافقة شكل ومواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024 والتي تبدأ يوم الإثنين 10 يونيو لعام 2024 بمادة التربية الدينية والتربية الوطنية وتنتهي كافة الامتحانات في يوم 20 الموافق من شهر يوليو لعام 2024.