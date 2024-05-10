هتجمع مميزات جامدة طحن..ميزات جديدة في GTA 6 وموعد الطرح المتوقع عبر موقع ROCKSTAR الرسمي

ميزات جديدة في GTA 6، بسبب زيادة حماس اللاعبين لـ GTA 6، ينتظرها الكثير بلهفة شديدة جدا للاستمتاع بكافة التطورات الموجودة فيها بخلاف الإصدارات القديمة الخاصة باللعبة، ونظرًا لأن الكثير من المواقع قامت بإطلاق العديد من التسريبات والشائعات عن مميزات جديدة ستزيد من الحماس داخل اللعبة و تجعلها أكثر إثارة من أي وقت مضى الكثير من اللاعبين متحمسين ومنتظرين بلهفه هذا الإصدار الجديد.

ميزات جديدة في GTA 6

‏الكثير من الشائعات والأقاويل المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة تؤكد على وجود تغيرات جديدة في اللعبة وهي:

ستدور أحداث اللعبة في نائس سيتي و Vice Valley مع قصة مثيرة ويمكن لشخصيتين المواجهة واللعب .

و ستقدم هذه القصة نظرة مميزة عن عالم الجريمة و الحياة في هذه المدن بطريقة لم نشهدها من قبل.

سوف تتميز GTA 6 بخريطة ضخمة تتضمن مدن جديدة و مناطق ريفية قابلة للاستكشاف.

وستتمكن من التنقل في هذه الخريطة بشكل حر واكتشاف أسرارها وخباياها.

سيكون العالم داخل اللعبة أكثر محاكاة مع الواقع من حيث التغير في الطقس والليل والنهار.

وسوف يوجد في اللعبة العديد من الأنشطة الجانبية مثل سباقات السيارات، ومطاردة الحيوانات و ممارسة الرياضات والقيام بالسرقة، وصيد السمك كذلك.

‏شراء الكثير من الوجبات السريعة والقيام بتناولها بصورة سهلة.

‏سوف يتم تطوير جميع المركبات الموجود داخل اللعبة من السيارات و الدراجات النارية و الطائرات والمراكب.

القدرة على تغيير المظهر عن طريق الملابس و التسريحات و الوشوم و غيرها.

‏تزويد اللعبة بمجموعة من الحركات وهي الانبطاح والمشي خلال الاحتماء، وكذلك القدرة على الحصول على الأسلحة من الأرض.

‏القدرة على ممارسة الكثير من الأعمال المالية والاستثمارية داخل اللعبة مثل القيام بإنشاء الشركات وعمل غسيل أموال والكثير من الأعمال الاجرامية المعروفة.

‏تحميل جاتا 6

‏عدد كبير جدا من عشاق اللعبة ينتظرون صدور لعبة جاتا6 بفارغ الصبر ولكن للأسف لم يتم إصدار اللعبة حتى الآن ولم تقوم الشركة بالإعلان عن أي تفاصيل رسمية خاصة باللعبة وكل الأخبار الصادرة على المواقع المختلفة ما هي إلا شائعات صادرة من قبل محبين اللعبة.