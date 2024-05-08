الحق شوف.. كيفية الحصول على معاش المتوفى 2024 والأوراق المطلوبة وفقًا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد 2024

كيفية الحصول على معاش المتوفى، وفقاً لقانون التأمينات والمعاشات للزوجة والسيدات الأرامل عن حقوقها في الحصول على معاش زوجها المتوفى في حالة عدم وجود أي مستحقين يمكن حصولهم على المعاش، وذلك بمعدل يصل الى ثلاثة ارباع المعاش، كما في حالة وجود أبناء مستحقين يسمح لهم بتقسيم معاش الزوج بين الأرملة والأبناء، وذلك يتم من خلال توفير بعض المستندات والأوراق التي يجب توفيرها حتى يتم صرف المعاش لهم بداية من تقديم الطلب في التأمينات الإجتماعية.

كيفية الحصول على معاش المتوفى

يمكن أن تحصل الزوجة على معاش المتوفي من خلال بعض الأوراق والمستندات التي يجب تقديمها أثناء تقديم الطلب في مكتب التأمينات الاجتماعية التابع لمعاش الزوج السابق المتوفي، وذلك من خلال صورة الرقم القومي و حساب البنك الخاص به لتحويل المعاش بشكل شهري من خلاله، كما في حالة وجود أولاد قصر يتم فتح حساب بنكي مخصص لهم من خلال النيابة وتم تقديم أصل شهادة ميلاد الأبناء ونسخه منها، مع تقديم استمارة حصر الوراثة بالإضافة إلى أنه يمكن الحصول عليها مجانا من اي مكتب تأمينات اجتماعية.

ما هي شروط الحصول علي معاش المتوفى

هناك مجموعة من الشروط يجب اتباعها في حال كانت تبحث السيدة عن كيفية الحصول على معاش المتوفى، ويتم ذلك من خلال هذه الشروط: