الحق ذاكر.. جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الازهري 2024 الترم الثاني جميع المحافظات

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الازهري 2024، يعتبر من بين أحدث المواضيع التي تثير اهتمام الطلاب وأولياء الأمور، حيث يبحثون عنه بشكل مكثف عبر محرك البحث جوجل لضمان التحضير الجيد والفعال للاختبارات القادمة يهدف هذا البحث إلى الاطلاع على المواعيد المحددة للامتحانات، وتحديد الخطوات الضرورية للتحضير لها بشكل صحيح ومنظم تقدم الأزهر جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الازهري 2024، والذي يشمل مواعيد الامتحانات المحددة لكل صف بشكل دقيق.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الازهري 2024

فيما يلي جدول امتحانات صف سادس ابتدائي أزهري للفصل الدراسي الثاني لعام 2024 وذلك حسب التواريخ والمواعيد التالية:

الأربعاء 15 مايو 2024 القرآن الكريم من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 11 صباحا.

الخميس 16 مايو 2024 التربية الإسلامية من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 10:30 صباحا والدراسات الاجتماعية من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 12:30 ظهرا.

السبت 18 مايو 2024 اللغة العربية والخط والإملاء من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 11:30 صباحا.

الأحد 19 مايو 2024 الرياضيات من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 10:30 صباحا وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 12:30 ظهرا.

الإثنين 20 مايو 2024 العلوم من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 10:30 صباحا والمهارات المهنية من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 12:30 ظهرا.

الثلاثاء 21 مايو 2024 اللغة الإنجليزية من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 10:30 صباحا والمستوى الرفيع للمعاهد النموذجية والخاصة: من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 12:30 ظهرا.

امتحانات الصف السادس الابتدائي الازهري

قام السيد الدكتور محمد الدويني الذي يشغل منصب وكيل الأزهر الشريف باعتماد جدول امتحانات الترم الثاني للصفوف الابتدائية في الأزهر لعام 2024، وذلك لجميع مراحل النقل المختلفة وأكد السيد الشيخ عبد العزيز أبو خزيمة الذي يشغل منصب رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية أن المنطقة مستعدة تماما لاستقبال هذه الاختبارات وأنها تمتلك كافة التجهيزات اللازمة لضمان نجاح وسلامة الطلاب أثناء الاختبارات.