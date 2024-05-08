موقعة عمالقة الرياض، موعد مباراة الهلال ضد النصر نهائي كأس الملك السعودي والقنوات الناقلة 2024، يترقب عشاق كرة القدم السعودية بفارغ الصبر اللقاء المنتظر على أرض ملعب الجوهرة المشعة، حيث ستجمعهم مباراة مثيرة لتحديد بطل كأس الملك السعودي لموسم 2023-2024، والتي ستجمع بين فريقي الهلال والنصر، من جهة، يسعى الهلال إلى مواصلة مسيرته الرائعة في هذا الموسم، حيث يطمح في حصد المزيد من البطولات المحلية، وسيدخل المباراة بتركيز كامل ورغبة ملحة في تحقيق الفوز وحصد اللقب.

موعد مباراة الهلال ضد النصر نهائي كأس الملك السعودي 2024

نضع بين أيديكم الآن موقعة عمالقة الرياض، موعد مباراة الهلال ضد النصر نهائي كأس الملك السعودي 2024، يسعى فريق النصر بكل قوة وإصرار للفوز باللقب، بهدف مصالحة جماهيره بعد أداء متواضع في المسابقات السابقة خلال هذا الموسم، وقد وصل الهلال إلى المباراة النهائية بعد فوز مثير على فريق الاتحاد في نصف النهائي، بينما تأهل النصر بعد فوزه المقنع على فريق الخليج في نفس الدور.

وأما عن موعد المباراة فمن المقرر خوض المباراة بين فريقي الهلال السعودي ضد النصر في يوم الجمعة الموافق الواحد والثلاثون من مايو الجاري على ملعب الجوهرة المشعة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد النصر نهائي كأس الملك السعودي 2024

بعد أن توصلنا معا إلى موقعة عمالقة الرياض، موعد مباراة الهلال ضد النصر نهائي كأس الملك السعودي، نصل بكم الآن إلى القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد النصر نهائي كأس الملك 2024، حيث أنه من المقرر إذاعة المباراة عبر شاشة قناة ssc السعودية الناقل الحصري لجميع المسابقات السعودية.