ماتستناش حد جوه المحطة..رسوم الانتظار على رصيف القطار للمسافرين تبدأ من 50 جنيه وطالع

رسوم الانتظار على رصيف القطار، في الساعات القليلة الماضية انتشرت الكثير من الشائعات حول وجود تغييرات في رسوم الانتظار على رصيف القطار في محطات سكك الحديد في جمهورية مصر العربية، ومن المعروف أنه كان هناك رسوم مفروضة على الانتظار قيمها ثلاثة جنيه يتم دفعها مع سعر التذكرة، ولكن في الساعات القليلة الماضية انتشرت الكثير من الأقاويل حول تغيير سعر رسوم الانتظار لتصل إلى 50 جنيه مما أثار ضجة كبيرة جدًا في نفوس العديد من الأشخاص المستخدمين للقطار بشكل مستمر.

رسوم الانتظار على رصيف القطار

أعلنت الهيئة العامة لسكك الحديد في مصر عن فرض غرامة مؤكدة على جميع الأشخاص المتواجدين على رصيف القطار بدون حمل أي شيء يدل على أن هذا الشخص سوف يقوم بالسفر، وأكدت الهيئة على ضرورة فرض هذه الغرامة حتى يتم تحقيق النظام على رصيف القطار لحماية جميع المسافرين على القطارات والحد من الزحام على الرصيف حيث تم فرض قيمة الانتظار على الرصيف ثلاثة جنيه ولكن في حالة الانتظار على الرصيف بدون حمل تذكرة سوف يتم فرض غرامة قيمتها 50 جنيه على هذا الشخص بعد أن كانت قيمة غرامة 25 جنيه فقط.

‏توزيع غرامة الانتظار على رصيف القطار

‏كما ذكرنا أن الهيئة العامة لسكك الحديد في مصر أعلنت فرض ضريبة قيمتها 50 جنيه على جميع الأشخاص المتواجدين على رصيف القطار بدون حمل تذكرة وأكدت أن الغرامة موزعة كالتالي: