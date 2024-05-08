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مش هتشتريها من برا تاني.. خطوات بسيطة لتحضير الجبنة الموتزريلا في المنزل 2024 ومغذية لأطفالك
تعتبر الجبن الموتزريلا من أهم الجبنات التي يتم استخدامها في الكثير من الوصفات المختلفة، مثل البيتزا والمكرونات، وغيرهم، وتضيف مذاق رائع لجميع المؤكلات، ويمكن تحضير الجبنة الموتزريلا في المنزل بكل سهولة ويسر، بدلاً من شراءها من الخارج، وهذا ما سوف نتعرف عليه فيما يلي بشكل مفصل.
تحضير الجبنة الموتزريلا في المنزل
يمكن لكل النساء أن يقوموا إعداد كميات كبيرة من جبن الموزاريلا داخل منازلهن بسهولة تامة، ويمكنهن حفظها في الثلاجة لمدة تمتد لعدة أشهر، وذلك من خلال توفير بعض المكونات الأساسية، التي تتمثل فيما يلي:
- نقوم بإحضار مقدار 2 لتر من الحليب.
- كمية 10 جرام من الخل الأبيض.
- 25 ملليلتراً من عصير الليمون الفريش.
- يلزم أن يتم إحضار مصفاة.
طريقة عمل جبنة الموتزاريلا بسهولة
لابد من اتباع عدة خطوات سهلة لصنع جبنة الموزاريلا في البيت بحيث تكون ذات قوام صحيح ومضبوط، كل ما عليكي هو اتباع الخطوات التالية:
- نقوم في البداية بإحضار وعاء عميق.
- نقوم بصب كمية الحليب داخل الإناء علماً بأن يكون على حرارة معتدلة.
- يجري التريث حتى الوصول للفوران.
- نضع الحليب جانباً ليفتر تماماً.
- بعد ذلك يتم وضع الليمون والخل إلى جانب قليل من الملح.
- بعد ذلك، نقلب المكونات جيداً.
- نعمل على ضبط درجة الحرارة على مستوى معتدل عند تسخين الحليب مرة أخرى.
- نواصل التحريك حتى تبدأ كتل صغيرة في التشكل داخل الحليب.
- يتم الإستعانة بالمصفاة بهدف الحصول على تكتلات محددة من الجبن.
- بعد ذلك، يتم الضغط على المحتويات بواسطة ملعقة وتُصفى العصارة بعناية.
- يتم وضع الجبنة في الفريزر.
- ومن ثم، نستعين بأداة البشر في أثناء الإستعمال، نحرص على بشر الكمية المحتاجة فقط، ونضع الباقي في المجمد لحفظها.