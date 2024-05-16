احجز دلوقتي وادفع مقدم سيارة شاومي SU7 الجديدة مستقبل السيارات الذكية في العالم ب مقدم لا يزيد عن ٥٠ ألف جنيه

مقدم سيارة شاومي SU7 ، أعلنت شركة شاومي الصينية العملاقة عن طرح سيارتها الكهربائية الأولى وهي SU7، وذلك لأنها حريص كل الحرص على دخول سوق السيارات بقوة شديدة جدًا حتى تتمكن من منافسة أكبر السيارات وخصوصًا أنها بسبب الإمكانيات الموجودة في هذه السيارة والسعر المميزة المطروح سبب وجود طلبات كثيرة جدا على هذه السيارة و وصل عدد الطلبات في خلال 24 ساعة فقط منذ الإعلان عنها حوالي أكثر من 88.898 طلبًا، وسوف نتعرف على كافة التفاصيل الخاصة بالسيارة.

مقدم سيارة شاومي SU7

‏الكثير من الأشخاص منذ بداية إعلان الشركة عن هذه السيارة والمواصفات الخاصة بي بدء يتسائلون عن المقدم الخاص بها:

يبلغ سعر مقدم سيارة شاومي 5000 يوان صيني، وهو ما يعادل 32.625 ألف جنيه مصري.

ويمكن دفع مقدم السيارة إلكترونيًا من خلال موقع شاومي الرسمي أو من خلال متاجرها في الصين.

مواصفات سيارة شاومي SU7

‏بعد إعلان الشركة عن المواصفات وجميع الإمكانيات المتوفرة داخل السيارة تحدث الكثير على أنها سوف تكون طفرة رائعة في عالم السيارات الكهربائية وتتميز السيارات: