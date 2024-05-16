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احجز دلوقتي وادفع مقدم سيارة شاومي SU7 الجديدة مستقبل السيارات الذكية في العالم ب مقدم لا يزيد عن ٥٠ ألف جنيه

صورة علاء محمد علاء محمدمنذ 30 دقيقة
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مقدم سيارة شاومي SU7
مقدم سيارة شاومي SU7

مقدم سيارة شاومي SU7 ، أعلنت شركة شاومي الصينية العملاقة عن طرح سيارتها الكهربائية الأولى وهي SU7، وذلك لأنها حريص كل الحرص على دخول سوق السيارات بقوة شديدة جدًا حتى تتمكن من منافسة أكبر السيارات وخصوصًا أنها بسبب الإمكانيات الموجودة في هذه السيارة والسعر المميزة المطروح سبب وجود طلبات كثيرة جدا على هذه السيارة و وصل عدد الطلبات في خلال 24 ساعة فقط منذ الإعلان عنها حوالي أكثر من 88.898 طلبًا، وسوف نتعرف على كافة التفاصيل الخاصة بالسيارة.

مقدم سيارة شاومي SU7

‏الكثير من الأشخاص منذ بداية إعلان الشركة عن هذه السيارة والمواصفات الخاصة بي بدء يتسائلون عن المقدم الخاص بها:

  • يبلغ سعر مقدم سيارة شاومي 5000 يوان صيني، وهو ما يعادل 32.625 ألف جنيه مصري.
  • ويمكن دفع مقدم السيارة إلكترونيًا من خلال موقع شاومي الرسمي أو من خلال متاجرها في الصين.
مقدم سيارة شاومي SU7
مقدم سيارة شاومي SU7

مواصفات سيارة شاومي SU7

‏بعد إعلان الشركة عن المواصفات وجميع الإمكانيات المتوفرة داخل السيارة تحدث الكثير على أنها سوف تكون طفرة رائعة في عالم السيارات الكهربائية وتتميز السيارات:

مواصفات سيارة شاومي SU7
مواصفات سيارة شاومي SU7
  • تتميز السيارة بتصميمها الرياضي.
  • ‏السيارة مميزة تستوعب خمس افراد.
  • تمتلك مصابيح LED أمامية وخلفية.
  • تمتلك مساحة داخلية واسعة، وبها مقاعد جلدية قابلة للتعديل في جميع الاتجاهات.
  • تتمتع السيارة بمحرك كهربائي قوي يجعلها تمتلك سرعة قصوى عالية.
  • بطارية السيارة تقدم لها مدى سير يصل إلى 800 كيلومتر.
  •  يمكن شحن بطارية السيارة من 0 إلى 80٪ خلال 10 دقائق فقط وبذلك تتسم بالشحن السريع.
  • تتمتع السيارة بنظام دفع رباعي.
  • السيارة تعمل بنظام القيادة الذاتية.
  • السيارة تمتلك هيكل قوي يُوفر أقصى حماية للركاب في حال وقوع حادث.
  • السيارة تحتوي على وسائد هوائية للسائق و الركاب الأماميين و الركاب الخلفيين كذلك.
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صورة علاء محمد علاء محمدمنذ 30 دقيقة
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