اتفرج دلوقتي مترجمة عربي على المؤسس عثمان الحلقة الجديدة 159 الصراع يشتد بين عثمان ويعقوب
المؤسس عثمان الحلقة الجديدة، هو مسلسل درامي تاريخي تركي، يعرض قصة حياة عثمان بن أرطغرل مؤسس الدولة العثمانية، ويعرض المسلسل على قناة ATV التركية كل يوم أربعاء في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تركيا، و هو معروف أنه تكملة لمسلسل قيامة أرطغرل، الذي يحكي قصة حياة والده أرطغرل ، ومنذ عرضه لأول مرة في 20 نوفمبر 2019، حقق المسلسل نجاحًا كبيرًا في تركيا والعالم العربي، ونال شعبية كبيرة جدًا لدى الجمهور، وكانت اخر حلقة عرضت هي الحلقة 158 يوم الخميس 2 مايو 2024، وتضمنت العديد من الأحداث الشيقة والتطورات المهمة في القصة.
المؤسس عثمان الحلقة الجديدة
تم عرض الحلقة 159 من مسلسل المؤسس عثمان مساء الأربعاء، ولكن سوف يتم عرضها في يوم الأربعاء 8 مايو 2024 على قناة ATV التركية، ولكن بسبب الإعلانات التشويقية الرسمية للحلقة، فإن الكثير من المتابعين من مختلف أنحاء الوطن العربي ينتظرون هذه الحلقة على أحر من الجمر وخصوصًا بعد الأحداث الشقيقة التي حدثت في الحلقة 158.
أحداث الحلقة 158
كانت الحلقة 158 مليئة بالعديد من الأحداث الرائعة جدا وهي كالتالي:
- معركة عثمان ضد البيزنطيين والتي استمرت لفترة طويلة وكان القتال فيها بشراسة، حيث قاتل عثمان وجنوده بشجاعة كبيرة ودفعوا البيزنطيين إلى التراجع.
- ولكن البيزنطيين لم يستسلموا بسهولة، وواصلوا هجماتهم على عثمان ودولته.
- وضع نيكولا زعيم البيزنطيين، خطة خبيثة لإضعاف عثمان وقلب الرأي العام ضده.
- فقد قام بنشر شائعات كاذبة عن عثمان واتهمه بالظلم والقسوة وبالفعل نجحت خطة نيكولا في التأثير على بعض أفراد القبيلة، مما أثار قلق عثمان.
- تعرضت بالا زوجة عثمان لمحاولة اغتيال من قبل أحد أتباع نيكولا، ولكن بفضل شجاعتها وذكائها تمكنت بالا من النجاة من الموت.
- أصيبت بالا بجروح خطيرة، و شعر عثمان بحزن عميق وخوف شديد عليها.
- كلف عثمان باتور، أحد أقرب المساعدين له بمهمة صعبة وهي العثور على الشخص الذي ساعد نيكولا في نشر الشائعات الكاذبة عنه.
- واجه باتور العديد من المخاطر والتحديات خلال مهمته، لكن في النهاية تمكن من النجاح في العثور على هذا الشخص.