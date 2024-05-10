اتفرج دلوقتي مترجمة عربي على المؤسس عثمان الحلقة الجديدة 159 الصراع يشتد بين عثمان ويعقوب

المؤسس عثمان الحلقة الجديدة، هو مسلسل درامي تاريخي تركي، يعرض قصة حياة عثمان بن أرطغرل مؤسس الدولة العثمانية، ويعرض المسلسل على قناة ATV التركية كل يوم أربعاء في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تركيا، و هو معروف أنه تكملة لمسلسل قيامة أرطغرل، الذي يحكي قصة حياة والده أرطغرل ، ومنذ عرضه لأول مرة في 20 نوفمبر 2019، حقق المسلسل نجاحًا كبيرًا في تركيا والعالم العربي، ونال شعبية كبيرة جدًا لدى الجمهور، وكانت اخر حلقة عرضت هي الحلقة 158 يوم الخميس 2 مايو 2024، وتضمنت العديد من الأحداث الشيقة والتطورات المهمة في القصة.

المؤسس عثمان الحلقة الجديدة

تم عرض الحلقة 159 من مسلسل المؤسس عثمان مساء الأربعاء، ولكن سوف يتم عرضها في يوم الأربعاء 8 مايو 2024 على قناة ATV التركية، ولكن بسبب الإعلانات التشويقية الرسمية للحلقة، فإن الكثير من المتابعين من مختلف أنحاء الوطن العربي ينتظرون هذه الحلقة على أحر من الجمر وخصوصًا بعد الأحداث الشقيقة التي حدثت في الحلقة 158.