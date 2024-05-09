“هام وعاجل” جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني

تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الثاني الدور الأول للعام الدراسي 2023/2024 لطلاب الصف السادس الابتدائي يوم الخميس المقبل الموافق 9/5/2024، حسب ما أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة ووفقًا لجدول الامتحانات، يؤدي طلاب الصف السادس الابتدائي يوم الخميس 9/5/2024 امتحان مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية، ويوم الأحد 12/5/2024 امتحان مادتي العلوم، والمهارات المهنية، ويوم الثلاثاء 14/5/2024 امتحان مادتي اللغة الإنجليزية، والدراسات الاجتماعية، ويوم الخميس 16/5/2024 امتحان مادتي الرياضيات، وICT.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024

ووفقًا لجدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني في 15 محافظة فإنّ امتحانات نهاية العام 2024 تنطلق الأربعاء 8 مايو وتستمر لمدة 5 أيام في كل محافظة على حدة، إذ من المقرر أن تنتهي يوم الخميس 16 مايو 2024.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2024

الأربعاء 8 مايو 2024: امتحان اللغة العربية والتربية الدينية.

السبت 11 مايو 2024: امتحان العلوم والمهارات المهنية.

الإثنين 13 مايو 2024: امتحان اللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية.

الأربعاء 15 مايو 2024: امتحان الرياضيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2024

السبت 11 مايو 2024: امتحان اللغة العربية.

الأحد 12 مايو 2024: امتحان العلوم والمهارات المهنية.

الإثنين 13 مايو 2024: امتحان اللغة الإنجليزية والتربية الدينية المهنية.

الثلاثاء 14 مايو 2024: امتحان الرياضيات وتكنولوجيا المعلومات.

الأربعاء 15 مايو 2024: امتحان الدراسات الاجتماعية.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024

الخميس 9 مايو 2024: امتحان اللغة العربية والتربية الدينية.

الأحد 12 مايو 2024: امتحان العلوم والمهارات المهنية.

الثلاثاء 14 مايو 2024: امتحان اللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية.

الخميس 16 مايو 2024: امتحان الرياضيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

هذه الجداول تأتي استجابةً للاستفسارات المتكررة التي تلقيناها من قبل الطلاب وأولياء الأمور، حيث نسعى في NNI مصر دوماً لتقديم المعلومات بشكل دقيق وسهل الفهم، ونتمنى لجميع الطلاب كل التوفيق والنجاح في امتحاناتهم، ونذكرهم بأهمية الاستعداد الجيد لأداء الامتحانات.

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