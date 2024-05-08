احصل على تأشيرتك بكل سهولة.. رابط التسجيل في منصة التأشيرات في عمان 2024 بهذه الشروط

دائما ما تسعى الشرطة العمانية لتوفير المنصات إلكترونية التي تسهل على المواطنين الحصول على خدماتهم بكل يسر وسهولة، ومن أهم هذه المنصات، هي منصة التأشيرات، التي تقدم خدمات كثيرة تساعد المواطنين والوافدين إلى عمان، وفيما يلي سوف نتعرف على آلية التسجيل في منصة التأشيرات في عمان 2024 بخطوات سهلة وبسيطة.

التسجيل في منصة التأشيرات في عمان 2024

لكي يتم إتباع خطوات التسجيل في منصة التأشيرات، يجب أن يتم الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني لشرطة عمان، ومن ثم إتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الرسمي لشرطة عمان.

يتم تحديد فئة التأشيرة التي تود تقديم طلب للحصول عليها.

بعد ذلك يتم إدخال المعلومات المطلوبة بدقة وبتفصيل في الخانات المحددة لذلك.

وتقديم الأوراق والإثباتات اللازمة للتأكد من صحة البيانات المدخلة.

قم بتسديد التكاليف المالية الخاصة بعملية إصدار التأشيرة عن طريق النظام الإلكتروني الذي يقدم من خلال البوابة الإلكترونية.

قم بإدخال بيانات بطاقتك الائتمانية لكي تكمل الإجراء.

شروط التقديم بمنصة التأشيرات بسلطنة عمان لعام 2024

أعلنت منصة التأشيرات الإلكترونية عن بعض الشروط والضوابط التي يجب أن تتوفر في المتقدم، والتي تتمثل فيما يلي: