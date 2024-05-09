مرتبك 9 بواكي مرة واحدة.. وظائف خالية اليوم من وزارة العمل في 10 محافظات وفقًا لهذه الاجراءات

من أكثر ما يتم البحث عنه اليوم من قبل الشباب والخريجين هو البحث عن وظائف خالية اليوم، حيث يبحث الشباب عن فرص شاغرة في مجالات مختلفة، مثل الهندسة، والتسويق، والمبيعات والإدارة، وكذلك الخدمات المصرفية والاتصالات، حيث تقوم الكثير من الشركات بتوفير فرص عمل في هذه المجالات، لأن هذه المجالات هي الرائدة في الوقت الحالي، ولمزيد من المعلومات عن الوظائف المتوفرة تابعونا معنا هذا المقال.

وظائف خالية اليوم

إذا كنت تبحث عن وظائف خالية اليوم، فيمكنك عن طريق البحث على مواقع التواصل الإجتماعي أن تقوم بالحصول على وظائف شاغرة في مجالات مختلفة مثل التسويق والاتصالات والخدمات المصرفية والتجارة، ومن الوظائف التي تم الإعلان عنها الوظائف التالية:

أعلن البنك المركزي المصري عن حاجته لمحللين ماليين ومديري تسويق.

كما تم الإعلان عن فرص عمل في شركة فودافون، في مجال التكنولوجيا والهندسة والمعلومات.

كذلك موقع olx، فهذا الموقع يوفر فرص عمل كثيرة للشباب في مجال التجارة والتسوق وتطوير المنتجات.

وهناك العديد من الشركات التي قامت بتوفير فرص عمل للشباب مثل شركة مصر للطيران، وسامسونج مصر، وشركة بيتا للمصنوعات، وشركة تليكوم مصر، وشركة سودكو وغيرها.

وظائف خالية اليوم في وزارة النقل

قام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالإعلان عن وظائف خالية اليوم، حيث أعلن عن حاجة الهيئة العامة للطرق والكباري ل 100 وظيفة سائق سادس، و 70 وظيفة حرفي رصف طرق، ويتم تعيينه بالمستوى السادس وفقا لقانون الخدمة المدنية الصادر في سنة 2016، واشترطت وزارة النقل عدة شروط في المتقدمين لشغل هذه الوظائف، هذه الشروط هي:

يجب على المتقدم للوظيفة أن يكون مصري الجنسية.

كما يجب الإقامة الدائمة على أراضي الجمهورية.

يشترط حسن السير والسلوك.

كما يجب ان يكون المتقدم حسن السمعة ولم يتم الحكم عليه بحكم قضائي من قبل.

هذه الوظيفة متوفرة للذكور فقط.

يجب أن يكون سن المتقدم 35 سنة كحد أقصى.

يشترط حصول المتقدم للوظيفة على مؤهل أقل من المتوسط.

يجب توافر رخصة قيادة مهنية للمتقدمين لوظيفة السائق.

يجب إجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات.

سداد رسوم التقديم على الوظيفة 26 جنيه في إحدى البنوك المصرية.

وظائف خالية اليوم بوزارة الشباب والرياضة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر نشرة التوظيف عن وظائف خاليةاليوم في شركة مايكروسوفت و مؤسسة كير مصر، ويكون ذلك بمرتباتمجزية، ونسبة من الأرباح الخاصة بالشركة، ويكون عدد الساعات لهذهالوظائف هي 8 ساعات، مع الحصول على يومين إجازة في الأسبوع، كماتوفر هذه الوظائف تأمين اجتماعي وطبي للمقبولين، وأكدت وزارة الشبابوالرياضة على ضرورة التقديم لشغل هذه الوظائف ويتم ذلك عن طريق ملءالاستمارة الالكترونية الخاصة بالوظيفة، أو الذهاب إلى مقر الوظيفة وتقديمالأوراق والمستندات المطلوبة.

طريقة التسجيل في وظائف خالية اليوم للشباب

حتى تتمكن من التسجيل بطريقة صحيحة في وظائف خالية اليوم التي أعلنت عنها الشركات السابق ذكرها، عليك تحضير المستندات والأوراق اللازمة والتي تشمل الصور الشخصية والمؤهل الدراسي والبطاقة الشخصية وأيضا الفيش والتشبيه، والدخول على الموقع الخاص بالوظيفة المطلوبة، وملء الاستمارة الخاصة بها، كما عليك إرفاق كافة المستندات اللازمة ثم الضغط على إرسال الطلب.