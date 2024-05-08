كونامي بيس تفجرها، تحديث جديد بكدجات وكوينز مجانا وهدايا مميزة الخميس القادم بيس موبايل e football 2024، من خلال موقعنا ستتعرف على كل ما هو جديد بخصوص لعبة بيس موبايل e football 2024، لعبة بيس موبايل بالمسمي الجديد اي فوت بول e football 2024 تشهد تطورات كبيرة في الفترة الأخيرة تحت رعاية شركة كونامي المطورة للعبة، والتي تقدم تحديثات مستمرة طوال الفترة الماضية لتحسين تجربة اللعب وضمان الجودة والتميز التي وصلت لها اللعبة.

تحديث جديد بكدجات وكوينز مجانا وهدايا مميزة الخميس القادم e football 2024

نضعك الآن أمام كل ما يخص كونامي بيس تفجرها، تحديث جديد بكدجات وكوينز مجانا وهدايا مميزة الخميس القادم بيس موبايل e football 2024، حيث تقوم لعبة بيس كل خميس بتحديث لأحداث اللعبة ومنها الخميس القادم والتي نخط لكم أحداثها فيما يأتي:

أولا بكدج نجوم أسبوع مميز.

أهم لاعبي بكدج نجوم الأسبوع “أيرينج هالاند”.

ثاني لاعب في البكدج وهو أبراهيم دياز النجم المغربي نجم ريال مدريد.

لم يتم الإعلان عن أحداث خاصة بدوري أبطال أوروبا، ولكن من المتوقع صدور حدث يخص نصف نهائي دوري الأبطال والحصول على لفة مجانية.

الحصول على لفة مجانية بكدج نجوم الأسبوع.

بعد التحديث الأخير نجد وجود رضى نسبي من اللاعبين على الجيم بلاي، لذا لا بتوقع وجود تحديث على الجيم بلاي.

تحميل لعبة بيس موبايل e football 2024 بآخر تحديث

بعد أن وضعنا بين أيديكم كونامي بيس تفجرها، تحديث جديد بكدجات وكوينز مجانا وهدايا مميزة الخميس القادم بيس موبايل e football 2024، نصل الآن بكم إلى طريقة تحميل لعبة بيس موبايل بآخر تحديث وذلك من خلال الخطوات التالية: