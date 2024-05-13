طرق طبيعية للتخلص من النمل بكل سهولة جربيها بسرعة وقضي الصيف من غير ولا نملة

يعد النمل أحد أكثر الحشرات التي تسبب أرق للكثير من السيدات، وذلك بسبب أنه حشرة مزعجة وتنتشر بسرعة كبيرة في المنازل، ولكن هناك العديد من الأسباب التي تكون سبب في انتشار النمل، مثل وجود بقايا السكر في المطابخ، أو بقايا الطعام، وكذلك بقايا العسل التي يقبل النمل بكثرة عليها، فإذا أردت أن تعرف كيفية التخلص من النمل بطرق طبيعية والقضاء عليه نهائيًا تابع معي السطور القادمة من المقال.

الطريقة الأولى الخل الأبيض

الخل الأبيض هو أحد أكثر الوصفات التي يمكن استخدامها كمبيد حشري طبيعي، حيث أنه يساعد في القضاء على النمل وقتله، فقط يجب عليك أن تقوم بوضع الخل الأبيض مع مقدار بسيط من الماء وقومي برش المكان الذي ينتشر بها النمل وسوف تلاحظين النتيجة المبهرة في القضاء عليه، ويرجع الفضل في ذلك إلى الرائحة النفاذة للخل والتي لا يطيقها النمل مما يؤدي إلى اختناقه، فقط رشي في الشقوق والنوافذ، وكذلك العتبات.

الطريقة الثانية فواكه حمضية

يتم استخدام هذه الفواكه للقضاء على الحشرات مثل الليمون وكذلك البرتقال، حيث أنها تساعد في طرد الحشرات، وذلك من خلال الاحتفاظ بقشور الليمون، وقشور البرتقال، ويتم وضعها على مدخل الأبواب، وأماكن تواجد الحشرات.

الطريقة الثالثة القرفة

تعد القرفة أحد أكثر الأعشاب التي تساهم في القضاء على النمل بصورة فعالة، وذلك بسبب احتوائها على مركبات طبيعية تساعد في ذلك، حيث يتم طحن القرفة وبعد ذلك توضع في مداخل الغرف، ومن ثم هروب النمل وطرده نهائياً بسبب رائحتها القوية التي لا يحبها النمل، ويمكن أيضاً أن يتم استخدامها بهذه الطريقة وهي عمل كرات قطن ثم يتم حشوها بالقرفة، وتوضع في الأماكن التي ينتشر بها النمل.

الطريقة الرابعة الملح

يتم رش الملح في الزوايا التي ينتشر بها النمل، حيث أن الملح يعد عنصر قوي في القضاء على النمل، كما يمكن عمله في هيئة محلول ماء وملح، يتم رش الأماكن التي يتواجد بها النمل سواء في المطابخ أو في أركان الغرف.

الطريقة الخامسة الفلفل الاسود

يحتوى الفلفل الأسود على روائح كريهة تزعج النمل وتكون سبب في اختناق النمل، فقط يجب عليكي رشه في المناطق الموجود بها النمل، حيث يتم خلطه بالماء ويرش كمبيد حشري طبيعي.