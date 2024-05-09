ما هو رابط الاستعلام دعم ريف برقم الهوية؟ وزارة البيئة والمياه والزراعة توضح

أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية رابط الاستعلام دعم ريف برقم الهوية، وذلك بعد النجاح واسع المدى الذي حققه برنامج دعم ريف في مجال الزراعة، حيث يقدم البرنامج الدعم والمساعدة للأسر المنتجة الصغيرة، والتي تمتلك مشاريع حرفية أو إنتاجية لدعم وتنشيط ذلك القطاع، كذلك أيضًا ساعد برنامج ريف في زيادة إنتاجية عدد من المنتجات والمحاصيل مثل العسل و البن والفاكهة وغيرها.

خطوات الدخول على رابط الاستعلام دعم ريف برقم الهوية

هذا وقد أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن خطوات الدخول على رابط الاستعلام دعم ريف برقم الهوية، وهي:

الذهاب إلى الموقع الرسمي لـ برنامج ريف. الضغط على كلمة “تسجيل الدخول”، ومن ثم كتابة البيانات المطلوبة مثل: رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور. كتابة رمز التحقق في الموضع المخصص له مع مراعاة حالة الأحرف الكبيرة والصغيرة. ستظهر أمامك الصفحة الشخصية لحسابك قم بالضغط على خيار “أهلية دعم ريف للأسر المنتجة لشهر مايو”. تظهر أمامك كل ما هو متعلق بالأهلية.

شروط التسجيل في برنامج دعم ريف

ويذكر أن الشروط المُعلن عنها لقبول التسجيل في برنامج ريف للاستفادة من الدعم هي: