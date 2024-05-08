جداول الإمتحانات والنتائج هُنا.. التعليم العماني يعلن عن آلية تحميل تطبيق ولي الأمر في عمان 2024 

تسعى دائماً وزارة التربية والتعليم العمانية الكثير من الخدمات التي تسهل على الطالب وولي الأمر، ومن أهم ما تم تقديمه هو تطبيق ولي الأمر، الذي يمكن تحميله بكل سهولة ويسر من جميع أنظمة تشغيل الهواتف، سواء كان أندرويد أو آيفون، وذلك حتى يتم الإستفادة بكل الخدمات المقدمة من التطبيق للطالب وولي الأمر، ولذلك فيما يلي سوف نتعرف على كيفية تحميل تطبيق ولي الأمر في عمان 2024 بكل سهولة ويسر وخطوات بسيطة.

تحميل تطبيق ولي الأمر في عمان 2024

للحصول على تطبيق “ولي الأمر بسلطنة عمان لعام 2024″، يجب أن يتم الدخول على متجر التطبيقات المتاح على جوالك، مع مراعاة اتباع الإجراءات اللازمة الآتية:

قم بالبحث عن التطبيق “ولي الأمر” في مربع البحث. بعد ذلك يتم النقر على خانة “تحميل”. انتظر حتى يتم تحميل التطبيق بنجاح. بعد ذلك يتم فتح التطبيق. قم بالولوج إلى صفحة التطبيق الأولى واستخدم الخدمات المتاحة فيها.

خدمات تطبيق ولي الأمر 2024

يسعى الكثير من الطلاب وأسرهم في عمان لمعرفة كيفية تنزيل تطبيق “ولي الأمر” للإطلاع على نتائج طلبة السلطنة لعام 2024. حيث يعتبر هذا التطبيق مهم للغاية نظراً لما يقدمه من خدمات، والتي تتمثل فيما يلي: