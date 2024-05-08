ذاكر ومتضيعش وقت.. جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 الترم الثاني جميع المحافظات

قام قطاع المعاهد الأزهرية بالكشف عن جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 في كافة المحافظات سواء كانت للشعب العلمية أو الأدبية وذلك بموازاة إعلان جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية الفصل الدراسي الثاني، ويأتي هذا الإعلان بعد أن قام الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف بالموافقة على الجداول الامتحانية المقترحة تهدف هذه الخطوة إلى توفير الشفافية والتوجيه للطلاب وأولياء الأمور بخصوص جداول الامتحانات، مما يساعدهم على التخطيط الجيد للمراجعة والاستعداد الجيد للامتحانات، يأتي ذلك في ظل الأهمية الكبيرة التي تحملها فترة الامتحانات للطلاب، حيث يسعون جاهدين لتحقيق النجاح والتفوق في دراستهم.

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024

وفقا لإعلان قطاع المعاهد الأزهرية فإن جدول امتحانات الثانوية الأزهرية للعام 2024 في الشعبة العلمية في جميع المحافظات يتضمن مواعيد محددة للامتحانات وتحديدا كالتالي:

يوم السبت الموافق 1 يونيو 2024 امتحان مادتي الفقه والحديث.

يوم الإثنين الموافق 3 يونيو 2024 امتحان مادة القرآن الكريم.

يوم الأربعاء الموافق 5 يونيو 2024 امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية.

يوم السبت الموافق 8 يونيو 2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية.

يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024 امتحان مادة الاستاتيكا.

يوم الأربعاء الموافق 12 يونيو 2024 امتحان مادة الأدب والنصوص.

امتحانات الثانوية الأزهرية الترم الثاني

وبعد الاستراحة خلال إجازة عيد الأضحى من الخميس الموافق 13 يونيو وحتى الجمعة 21 يونيو، يعاود الطلاب استئناف الامتحانات بدءا من السبت الموافق 22 يونيو حيث يشمل الجدول المواد التالية:

يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 امتحان مادة الفيزياء.

يوم الإثنين الموافق 24 يونيو 2024 امتحان مادة التوحيد.

يوم الأربعاء الموافق 26 يونيو 2024 امتحان مادة النحو.

يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024 امتحان مادة الأحياء.

يوم الإثنين الموافق 1 يوليو 2024 امتحان مادة البلاغة.

يوم الأربعاء الموافق 3 يوليو 2024 امتحان مادة التفاضل والتكامل.

يوم السبت الموافق 6 يوليو 2024 امتحان مادة الديناميكا.

يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024 امتحان مادة الكيمياء.

يوم السبت الموافق 13 يوليو 2024 امتحان مادة الصرف.

يوم الإثنين الموافق 15 يوليو 2024 امتحان مادة التفسير.

تمثل هذه الجداول خطوة مهمة لتوفير الوقت والتنظيم للطلاب وتمكينهم من التحضير الجيد والأداء بنجاح في الامتحانات النهائية.